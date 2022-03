La leggendaria band torna in Italia con un imperdibile appuntamento: tutti i dettagli sul concerto dei Rolling Stones

Sessant’anni di carriera che i Rolling Stones celebreranno con un tour negli stadi europei e che toccherà anche l’Italia. La leggendaria band tornerà per una data unica che vedrà Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood salire sul palco senza Charlie Watts, lo storico batterista scomparso lo scorso anno. A prendere il suo posto ci sarà Steve Jordan, proprio come accaduto negli ultimi live.

Dopo aver terminato il tour americano iniziato a settembre, i Rolling Stones si preparano a festeggiare sessant’anni dall’inizio della loro straordinaria carriera e lo faranno nel migliore dei modi: sul palco. Tornano in Italia a distanza di quattro anni dal loro ultimo concerto, avvenuto a Lucca in occasione del Summer Festival.

Rolling Stones in concerto: tutti i dettagli sulla data italiana

La band ha annunciato il “Stones Sixty Tour” che partirà il 1° giugno 2022 da Madrid e toccherà le principali città europee e inglesi. Tra queste ci sarà anche Milano dove i Rolling Stones torneranno in concerto in una data unica italiana. Il prossimo 21 giugno 2022 si esibiranno allo Stadio di San Siro, in quello che si preannuncia essere un evento imperdibile.

Sono ufficialmente in vendita sui circuiti ufficiali di Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket i biglietti per prendere parte al concerto dell’iconica rock band.

Stando a quanto affermato da Keith Richards, i fan potrebbero riuscire ad ascoltare nuova musica – magari anche prima dell’estate- in quanto i componenti del gruppo si trovano attualmente al lavoro. “Abbiamo elaborato otto, nove canzoni” ha raccontato, anticipando così la possibile uscita di un progetto discografico composto da inediti.

Nasce la curiosità di scoprire se i Rolling Stones richiameranno i Maneskin per l’apertura del loro concerto a San Siro, proprio come avvenuto a Las Vegas lo scorso settembre. Sarebbe un’altra grande occasione per la band italiana che ha avuto l’onore di condividere il palco con delle vere icone della musica.