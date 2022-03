Suor Cristina sceglie un uomo. La decisione della Scuccia lascia esterrefatti: lui è…

Suor Cristina sceglie un uomo: la decisione della Scuccia non ha ammesso repliche. Lui lo conoscete tutti…

Correva l’anno 2014 quando Suor Cristina Scuccia faceva capolino all’interno del contesto dello spettacolo italiano. La cantante, membro dell’ordine delle Suore Orsoline, in realtà aveva già partecipato al programma televisivo “Dizionario dei sentimenti” nel 2012, dove era stata intervistata da Franco Simone.

Due anni dopo, il successo a livello internazionale sarebbe arrivato grazie alla partecipazione a “The Voice of Italy”. Indimenticabile, a questo proposito, l’audizione che la Scuccia aveva sostenuto sul palcoscenico di Rai 2, sulle note del brano “No One“.

Proprio in quell’occasione, il pubblico aveva assistito ad un siparietto a dir poco eccezionale per una suora. La cantante, chiamata a prendere una decisione importantissima, non aveva avuto il minimo dubbio ed aveva scelto proprio lui…

L’audizione sostenuta da Suor Cristina Scuccia sul palcoscenico di “The Voice of Italy” aveva lasciato il pubblico di Rai 2 senza parole. La bravura della cantante, esaltata dalla scelta del singolo “No One” di Alicia Keys, non aveva mancato di convincere tutti e quattro i giudici.

Noemi, Piero Pelù, J-Ax e Raffaella Carrà avrebbero fatto carte false pur di aggiudicarsi Suor Cristina nella propria squadra. Il rapper, in particolare, era parso estremamente interessato alle qualità canore della concorrente. “Io e te siamo come il diavolo e l’acqua santa” – l’aveva supplicata J-Ax – “Devi venire in squadra con me!“.

La Scuccia, che pur si prese alcuni secondi per tenere i giudici sulle spine, aveva già in mente la risposta da fornire. “Mi ero detta che sarei andata dal primo che si fosse girato… quindi vado da J-Ax“: questo l’annuncio della concorrente, che aveva lasciato il pubblico di “The Voice” a dir poco interdetto. Tra i quattro giudici, infatti, il rapper appariva come il più distante dall’universo di Suor Cristina.

Ciò nonostante, il sodalizio tra coach ed allieva diede in realtà i frutti sperati. Suor Cristina, infatti, fu la vincitrice dell’edizione 2014 del talent show, ed ancora oggi la sua popolarità appare smisurata e in costante crescita.