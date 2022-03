Ex modella trovata morta in casa: giallo sulle cause del decesso

A Venezia una ex modella è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione: sul corpo numerosi lividi. Indagano gli inquirenti.

Una donna di 53 anni, ex modella, è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione a Venezia nei pressi del sestiere di San Marco. Un giallo sul quale, adesso, indagano le forze dell’ordine.

Non è chiaro cosa possa essere accaduto, sta di fatto che il corpo presentava diverse ecchimosi e che la donna aveva anche un occhio nero. Attualmente la pista battuta è quella di una possibile morte avvenuta a seguito di una overdose. Secondo gli inquirenti la 53enne dopo una dose fatale sarebbe scivolata in terra battendo la testa. L’ipotesi che possa essersi trattato di un omicidio non troverebbe spazio – almeno per adesso- considerate le evidenze scientifiche.

Venezia, ex modella trovata morta in casa: indagano le forze dell’ordine

Si chiamava Claudia Bernardi la donna di 53 anni rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione a Venezia nei pressi del sestiere di San Marco. Era da giorni che non rispondeva alle telefonate del padre, sicché l’uomo – preoccupato- avrebbe contattato le forze dell’ordine. Gli agenti sopraggiunti presso l’appartamento insieme ai vigili del fuoco, avrebbero effettuato la macabra scoperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma in un’abitazione all’alba: muore giovane donna

Il corpo di Claudia era riverso in terra, pieno di lividi e con un occhio nero. La finestra principale era aperta. Stando a quanto riportano i colleghi della redazione di Quotidiano.net, la pista attualmente battuta dagli investigatori, ma ancora da confermare, sarebbe quella di una possibile overdose in seguito alla quale l’ex modella potrebbe aver battuto la testa. Quasi esclusa l’ipotesi omicidio, considerato che le prove sin ad ora raccolta non porterebbero in questa direzione. La Polizia Scientifica, occupatasi dei rilievi, avrebbe rilevato come la porta dell’appartamento fosse chiusa dall’interno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail: morta ragazza di 20 anni

Ovviamente bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico, già disposto sulla salma dall’autorità giudiziaria. Sul luogo del drammatico ritrovamento sono sopraggiunti anche il medico legale ed il Pubblico Ministero di turno.