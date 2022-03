Andrea Delogu parla con i fan: sdraiata sul letto fa impazzire tutti. Il messaggio è emblematico come la sua bellezza

Dopo la fine del suo matrimonio Andrea Delogu ricomincia. Lo fa con un giovanissimo fidanzato tenuto segreto per circa 10 mesi. Lui si chiama Luigi Bruno ed è 16 anni più piccolo di lei. Ne ha parlato per la prima volta a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin rivelando di averlo conosciuto a Milano la scorsa primavera per poi frequentarsi e fare le vacanze estive e di Natale insieme ma senza mai mostrarsi sui social.

I due hanno fatto di tutto per tenere la loro relazione lontana da occhi indiscreti per i primi mesi. Poi man mano che la cosa si è concretizzata sono usciti allo scoperto. Andrea ha presentato Luigi ai suoi amici, in primis a Ema Stockolma che le ha addirittura dedicato un ritratto che il 23enne ha anche pubblicato sui social. Proprio lei gli avrebbe dato il nome di Luigi “Zoolander” per le sue “pose” da modello.

Andrea Delogu, bellezza nature: il VIDEO

Andrea Delogu torna sui social e parla con i suoi fan. Su Instagram sono quasi 500 mila le persone che la seguono e che aspettavano aggiornamenti da lei. L’artista dai rossi capelli ha detto a tutti di essere chiusa in casa da una settimana per via del Covid. Anche lei ha contratto il virus ma per fortuna sta bene e ha solo un po’ di raffreddore.

Ne approfitta per ringraziare tutti per le belle parole spese nei confronti del suo ultimo progetto, il suo libro “Contropasso”. Molte le recensioni che hanno riservato per lei diversi apprezzamenti. Ci ha tenuto a precisare che molte presentazioni sono “slittate” ma che presto saranno recuperate.

Ai suoi fan chiede di confrontarsi con lei e per questo annuncia la probabile apertura di una pagina a cui si potrà iscrivere solo chi ha letto il libro. La bella presentatrice è sdraiata sul letto, con una magliettina colorata molto scollata. Si inquadra dall’altro e regala a tutti un mitico primo piano.

Per lei solo messaggi con belle parole e complimenti. Per alcuni lei resta la più bella. Tra tutti c’è chi le scrive: “Ci sto rimanendo sotto anche io”.