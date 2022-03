Cristina Buccino in costume, incontenibile dimostrazione di sensualità. Sgambatissimo e con profonda scollatura, il focus è tutto sulle curve

Considerata l’esponente della sensualità per quanto concerne i social, Cristina Buccino rappresenta un vero e proprio modello su Instagram. Dopo aver intrapreso la carriera nel mondo della televisione, partecipando ad alcuni programmi molto noti, decide di dedicarsi al web, conquistando numeri impressionanti.

Sono 2,7 milioni i followers che seguono la sua pagina, cifra che la annovera tra le influencer più gettonate. Il tratto distintivo è la sua bellezza mediterranea, che fonda le radici nelle origini calabresi. Sguardo profondo, colori scuri e curve incredibili: queste le caratteristiche della sua immagine, che ipnotizza gli utenti in un incantesimo di seduzione.

Alle evidenti doti estetiche, si aggiunge lo stile esclusivo che unisce urban e chic, in outfit strepitosi che dettano tendenza. La sua proposta denota una forte personalità, che non rinuncia alla femminilità, per un irresistibile cocktail di elementi. Ma questa volta fa parlare di sè per un look “balneare” che anticipa l’estate sul web, con tanto di cartolina. È già tempo di costume per la modella, che coglie l’occasione per osare, e ci riesce.

Cristina Buccino anticipa l’estate in viola

Dalla meravigliosa cornice delle candide spiagge delle Maldive, Cristina Buccino anticipa l’estate su Instagram, nel corso del suo soggiorno in un resort di lusso. È con indiscussa ed elegante sensualità che condivide la sua esperienza con i fan, che restano ad ammirarla a bocca aperta.

La sua perfetta silhouette a clessidra viene esaltata dal costume intero che sceglie per l’occasione, apportando tinte viola alla sua vacanza. Colore di tendenza nelle collezioni 2022 per le collezioni primavera/estate, brilla sulla carnagione olivastra dell’influencer, che strega Instagram.

Il modello glitter è scollatissimo, lasciando libera la visuale sulle curve in primo piano, ma non è l’unico dettaglio sexy del suo look da mare. Il costume sgambato rivela i fianchi armoniosi della modella, che esibisce una perfetta forma fisica, tanto da far girare la testa agli utenti: “Mi sento male“, “Divina sirena“, “Sei bellissima“.