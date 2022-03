La bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha postato di nuovo: questa volta si tratta di sei foto scattate in un posto speciale.

Elisa ha dato il meglio di sé nel suo ultimo IG post: il web è fuori controllo!

Nelle immagini, scattate negli Scavi archeologici di Pompei, la Isoardi indossa un maglioncino nero abbinato alla borsa, un cardigan grigio, un paio di jeans e delle scarpe da ginnastica… il suo stile non teme rivali!

Una cosa è certa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nel primo scatto del post, la bella influencer viene immortalata seduta con le gambe divaricate, le braccia poggiate sulle cosce ed un sorriso smagliante sulle labbra: mai visto nulla del genere prima d’ora…

Siete pronti a vedere il post che ormai è finito sulla bocca di tutti? Tenetevi forte, perché vi lascerà senza fiato…

Elisa Isoardi, la FOTO è esagerata: followers in visibilio… si salvi chi può! Un fan scrive: “Sei tu la meraviglia”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ci sto rimanendo sotto anche io” Andrea Delogu, inquadratura dall’alto e scollatura pericolosa. Unica – VIDEO

Nella didascalia del post, la fantastica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ ha riportato la seguente didascalia: “La meraviglia è il principio della conoscenza”.

Sono state tantissime le risposte degli utenti a questa frase: “Meraviglia tra le meraviglie“; “Meravigliosa Elisa, meravigliosa Pompei” oppure “Sei tu la meraviglia“.

Il post ha riscosso un gran successo, con innumerevoli visualizzazioni, svariate condivisioni, tantissimi messaggi, migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “Complimenti per tutto: sei unica!”; “Bella come il sole anche quando non c’è”; “Ma quanto sei bella?” oppure “Miss Italia subito”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Ti bacerei per ore” Silvia Provvedi, camicia sbottonata: la FOTO accende la fantasia dei fan

Non c’è alcun dubbio: Elisa Isoardi è il mix perfetto tra bellezza, fascino, classe, eleganza e personalità… come si fa a non innamorarsene?