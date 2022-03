Fedez, il compleanno di Leone riporta un po’ di luce: il messaggio toccante

Fedez, il messaggio di auguri per il compleanno del figlio Leone emoziona il web: parole toccanti che lasciano il segno

Il coraggio dimostrato da Fedez nelle ultime ore ha commosso il web, che si è stretto in un abbraccio di solidarietà nei suoi confronti. È attraverso un video che il cantante ha confessato di aver scoperto un “problema di salute“, diagnosticato in modo tempestivo, che lo condurrà verso “un percorso importante“.

Si è dichiarato ancora restio a specificarne i dettagli, affermando tuttavia di volerlo fare in un secondo momento. Una scelta che compie non solo per condivisione, ma per esprimere vicinanza verso tutte le persone che versano in difficoltà, facendole così sentire meno sole.

Esprimere le proprie paure e debolezze ha dimostrato ancora una volta l’umanità del cantante, che continua a ricevere messaggi di stima e affetto indistintamente dal mondo dello spettacolo e dal pubblico italiano. Non poteva mancare il pensiero di Chiara Ferragni, sua moglie dal 2018: “Ti amiamo più che mai, presto starai bene“.

Oggi torna sui social per onorare una data speciale: si festeggia il compleanno del primo figlio Leone. Protagonista di alcuni scatti che raccontano la sua crescita e destinatario di un commovente messaggio del papà che dichiara il suo amore incondizionato.

Fedez: “Ti tengo stretto più che mai”

Nonostante la gravità del periodo difficile che Fedez sta affrontando, affiancato dalla sua famiglia e dagli affetti più intimi, oggi per lui si compie una data speciale. Festeggia il compleanno del primo figlio Leone, nato nel 2018, che con il suo sorriso ha trasformato la vita della coppia.

Un giorno che il cantante decide di onorare postando su Instagram alcuni degli scatti più importanti che lo legano al figlio, senza tralasciare un messaggio di puro amore che commuove il web. La gratitudine è l’emozione che ci tiene a esprimere nei confronti del piccolo: “per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme“, permettendo al rapper di crescere più di quanto lui possa aver fatto nel ruolo di genitore.

Una dedica davvero profonda, che non solo evidenzia l’affetto assoluto di un padre, ma sottolinea il ruolo fondamentale che rivestono i figli nella vita dei genitori. Fonti di vita, allegria, felicità, coraggio, ma soprattutto di forza inesauribile, anche nei momenti più complessi: “Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino“.