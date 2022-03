“Festival di Sanremo 2002”. Il grande ritorno, la vincita di super Big e la stella nascente diventata una diva: lo spettacolo è servito

“Festival di Sanremo”: l’appuntamento musicale più atteso dagli italiani. La kermesse canora sforna successi indimenticabili che rimangono nella storia del repertorio nostrano. Tutto sull’edizione del 2002

La cinquantaduesima edizione del “Festival di Sanremo” sicuramente è entrata nella storia. Andata in onda su Rai Uno dal 5 al 9 marzo 2002 dalla consueta location del Teatro Ariston, vide il ritorno alla conduzione dell’unico e inimitabile Pippo Baudo. Il presentatore siciliano, infatti, tornò dopo un’assenza di 6 anni, affiancato questa volta dalle bellissime attrici Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere.

Vincitore della kermesse canora con il brano “Messaggio d’amore” fu il popolare gruppo dei Matia Bazar con Silvia Mezzanotte come cantante principale. Si tratta della seconda volta per loro sul gradino più alto del podio del celebre concorso; la prima, infatti, risale al 1978 con “…e dirsi ciao”, in cui figurava Antonella Ruggiero come frontwoman.

“Festival di Sanremo 2002″: tra le Nuove proposte è emersa una super star

CHI VINSE IL FESTIVAL DI SANREMO 2002 NELLA SEZIONE NUOVE PROPOSTE? VAI SU SUCCESSIVO