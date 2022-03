Letizia di Spagna ha preso una decisione che la porterà a un viaggio inaspettato. La moglie del Re Felipe affronta così una nuova avventura.

Icona di stile, fascino intramontabile ed eleganza innata. Letizia di Spagna non smette mai di stupire con i suoi modi di fare impeccabili e i suoi look raffinati, tanto che i suoi abbinamenti e le sue apparizioni pubbliche catalizzano l’attenzione mediatica di tutto il mondo.

Questa volta la reale, nata in Spagna a Oviedo il 15 settembre del 1972, è finita nel mirino per una decisione a seguito della quale dovrà fare i bagagli. Nell’agenda della moglie di Felipe, con cui è sposata dal 2004, si è aggiunto un impegno molto importante, con cui affronterà una nuova avventura che mette in ombra un altro Royal.

Un evento in cui potrà sfoggiare uno dei suoi tanti abiti raffinati: i suoi look sono ormai una fonte d’ispirazione in cui, seppur essenziali, non manca mai un tocco glamour. La Ortiz riesce a essere elegante persino con i capelli grigi, scelta per la quale ha optato di recente lasciando alcune ciocche della sua chioma al naturale, e anche con i piercing. Le reale monegasca ha sfoggiato di recente un secondo buco nell’orecchio sinistro.

Letizia di Spagna: quella decisione affossa un altro reale

Dalla Spagna, all’Inghilterra. Questo il viaggio che dovrà affrontare Letizia Ortiz a breve a seguito di un suo sì. La Regina Elisabetta l’ha invitata all’evento commemorativo dedicato alla morte del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, e lei ha accettato di prendervi parte.

Una celebrazione organizzata per il prossimo 29 marzo presso l’Abbazia di Westminster a cui parteciperà tutta la Royal Family eccetto un suo membro. Si tratta di Harry che ha eclissato l’invito adducendo la scusa di non essere al sicuro, in quanto privo di scorta reale. Il Duca di Sussex ha perso infatti questa protezione a seguito dell’addio a Palazzo nel 2020 al fianco di Meghan Markle e del conseguente trasferimento in America.

Negatagli la richiesta di poterne usufruire, il nipote della Sovrana ha rifiutato così l’invito. In questo modo si eviterà il faccia a faccia con i parenti, con cui i rapporti sono sempre più glaciali. A differenza di lui, Letizia e Felipe hanno invece accettato, mettendolo ulteriormente nell’ombra.

Lo scorso anno infatti non avevano potuto prendere parte ai funerali. Il motivo erano state le restrizioni imposte dalla pandemia che avevano permesso la partecipazione solo a cari più stretti al marito della Sovrana, per un totale di circa 30 persone.