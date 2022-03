Paolo Bonolis perde le staffe durante la puntata di “Avanti un altro!”: il conduttore si è trovato ad assistere ad una scena a dir poco clamorosa

Quando fanno la loro comparsa i personaggi del Minimondo, lo studio di “Avanti un altro!” non manca di animarsi e movimentarsi addirittura più del solito. I conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si ritrovano a dover gestire non solo i concorrenti, ma anche i loro stessi collaboratori, non mancano di perdere spesso e volentieri le staffe.

È proprio quello che è accaduto durante l’appuntamento di oggi, venerdì 18 marzo, con il quiz game più seguito di sempre. A seguito dell’entrata in scena della Bonas e del Bonus, la situazione in studio è letteralmente degenerata.

Paolo Bonolis perde le staffe davanti a tutti: “fatti i caxxi tuoi”. Clamoroso ad Avanti un altro

Nello studio di “Avanti un altro!”, durante il turno del partecipante Michele, è accaduto davvero di tutto. Paolo Bonolis, per la prima volta nella storia del quiz game, ha deciso di richiedere la presenza sia della Bonas Sara Croce che del Bonus Daniel Nilsson, che si sono palesati in contemporanea.

Mentre quest’ultimo era al fianco di Michele nel tentativo di supportarlo, Sara Croce lo sottoponeva alle consuete quattro domande. “Mi trovo estremamente a mio agio accanto a lei“, ha osservato Paolo Bonolis, che non sembrava affatto rimpiangere il collega Luca Laurenti.

Successivamente, tuttavia, un’esternazione del Bonus Daniel Nilsson è parsa riportare il conduttore con la mente alla puntata. “Dal nostro monitor non si vede nulla“, ha protestato il modello, che Bonolis non ha mancato di rimproverare con toni più che perentori.

Dopo averlo allontanato dalla postazione prendendolo per le orecchie, il presentatore ha tuonato così: “lei qui è ospite, deve farsi i caxxi propri“. Un’uscita che non solo ha fatto scoppiare a ridere il diretto interessato, ma anche l’intero pubblico presente nel parterre del quiz game.

Bonolis, che sembra divertirsi enormemente con il Bonus, non manca di stuzzicarlo e di prenderlo in giro davanti a tutto il pubblico. Una tortura che si direbbe piacevole per Daniel, il quale non manca di sottoporsi più che volentieri alle “vessazioni” del conduttore.