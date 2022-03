Stella Frizzi uguale a papà Fabrizio. Lo scatto di Carlotta Mantovan unisce il pubblico: in lei rivedono il compianto presentatore

Fabrizio Frizzi oltre ad un grande e amato conduttore, è stato un compagno di vita amorevole e soprattutto un papà pieno di gioia. L’essere diventato papà è stato qualcosa che ha amato fin da subito come la stessa Carlotta Mantovan ha rivelato in una intervista ed Eleonora Daniele. Il presentatore era al settimo cielo quando la sua Stella è venuta al mondo. Peccato che la vita con lui è stata molto crudele.

Ha dovuto abbandonare la sua piccola troppo presto. Di lei aveva detto che metterla al mondo era stata una “scelta d’amore e non un atto di egoismo”. Sapeva di non essere giovanissimo ma era certo di una una cosa: la sua Stella era in buone mani.

“Lotto per continuare a vedere crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento” aveva detto in una delle ultime interviste rilasciate prima della sua morte. Purtroppo la forza e la tenacia di Fabrizio non sono bastate.

A breve ricorrerà il quarto anniversario della sua morte e sua figlia non solo diventa ogni giorno più grande ma anche più uguale a lui.

Stella Frizzi e lo scatto che dice tutto: la FOTO

È Carlotta Mantovan che ci regala uno scatto della piccola Stella, proprio lei che fin da subito ha cercato di proteggere dagli occhi troppo invadenti del gossip e dei fotografi. Anche sui social Stella appare raramente oppure solo di spalle o al massimo di profilo.

Questa volta la moglie di Fabrizio Frizzi ha fatto però un’eccezione. Ci ha regalato un bellissimo scatto della figlia ed in un attimo il pubblico non ha avuto dubbio. È la fotocopia del noto e compianto presentatore.

“Ha il sorriso del grande Fabrizio 😍”, “Lo stesso sorriso del papà ❤️❤️❤️”, “ È come il suo papà lo stesso sorriso. Grande Fabrizio ❤️❤️❤️” recitano alcuni commenti dei tanti fan di Frizzi che nel sorriso della piccola Stella rivedono proprio quello del padre.

Anche questa volta la Mantovan non ci mostra il viso della piccola ma solo un primo piano della sua dolce bocca, sorridente, con le labbra rosse che lasciano intravedere i dentini. Il suo papà sarebbe davvero orgoglioso di lei.