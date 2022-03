Tiziano Ferro festeggia la sua prima festa del papà con un VIDEO inedito

La prima festa del papà per Tiziano Ferro da quando è diventato genitore: le toccanti parole dell’artista in occasione di questa giornata

Si festeggia come ogni 19 marzo la festa del papà, giornata particolarmente speciale per uno degli artisti più amati della musica italiana. Parliamo di Tiziano Ferro che celebra per la prima volta questo giorno da genitore. Per l’occasione ha voluto condividere un messaggio, il primo dopo l’annuncio che presentava al mondo i suoi figli.

L’artista e il marito Victor Allen lo scorso 28 febbraio hanno comunicato, attraverso un post pubblicato sui social media, di essere diventati papà di Margherita e Andres per i quali richiesero da parte del pubblico rispetto e discrezione.

Le parole di Tiziano Ferro per la prima festa del papà: “Amore tangibile e profondo”

Una giornata speciale che ha voluto inaugurare pubblicando i ringraziamenti per l’affetto dimostrato nei confronti dei suoi bambini. “L’amore con il quale avete accolto Margherita e Andres è così tangibile e profondo da farci sentire invincibili, protetti“, scrive Tiziano Ferro nel post condiviso questa mattina sui social.

L’artista e il marito Victor Allen sono rimasti sorpresi dell’immenso supporto e amore con il quale i fan, gli amici e i colleghi hanno risposto alla notizia dell’allargamento della loro famiglia. Per questo, proprio in occasione della festa dei papà, Ferro ci ha tenuto a ringraziare di cuore per tutto il sostegno ricevuto.

“L’unica cosa che voglio veramente fare, durante la mia prima ‘festa del papà’ da ‘papà’ è dirvi: ‘Grazie’“, scrive, accompagnando queste parole a un video inedito che tuttavia non ha nulla a che vedere con i suoi figli.

Il cantante ha invece preferito condividere un momento che lo vede in studio di registrazione mentre lavora al suo nuovo progetto discografico. Le immagini lo vedono protagonista di una scena piuttosto divertente insieme al produttore Marco Sonzini, impegnato nella realizzazione del disco.

“Il disco va avanti, i timpani del povero produttore musicale (@/marsonaudio) forse invece ci salutano qui!“. La risata contagiosa di Tiziano Ferro riecheggia in studio e simboleggia anche l’immensa felicità provata dall’artista in questo preciso momento della sua vita.