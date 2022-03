Una vacanza in bicicletta: come organizzare il mood del momento

Con l’arrivo della primavera cominciano le belle giornate, organizzare una vacanza in bicicletta è quello che ci vuole. Negli ultimi tempi questo tipo di “scappatella” è diventata un mood, ma vediamo come organizzarla al meglio per divertirsi al massimo.

Una vacanza in bicicletta è perfetta per chi ama l’avventura ed ha molto spirito di adattamento, se siete persone che non riescono a vedere opportunità nelle sfide quotidiane ma solo problemi, ci dispiace dirvi che questa vacanza non fa per voi.

Con l’arrivo della primavera è un piacere stare all’aria aperta, le giornate si allungano e l’aria si riscalda, in molti utilizzano la bicicletta per piccole gite fuori porta, ma se ti dicessimo che è possibile fare ina vacanza in bicicletta?

Si proprio così, non è finzione, sono in molti ormai a farlo. Naturalmente per intraprendere un viaggio simile devi avere spirito di adattamento, altrimenti è meglio organizzare una normalissima vacanza con mezzi di trasporto e posto in cui dormire.

Come organizzare una vacanza in bicicletta

I viaggi in bicicletta sono perfetti da intraprendere con la persona amata o in compagnia, il divertimento è assicurato così come la cooperazione. Oggi ti diamo dei consigli su come affrontare al meglio un percorso simile.

Fai diverse prove: Prima di partire in bicicletta ti serve per l’appunto una bicicletta (se non ce l’hai puoi affittarla) e dato che passerai molte ore in sella è bene che tu faccia parecchie prove. Innanzitutto allenati per la resistenza, organizza delle passeggiate che durino almeno una giornata, per capire se ti piace davvero pedalare.

Destinazione: Dopo che avrai testato se sei portato o meno per pedalare, scegli una meta. Naturalmente scegli bene, tieni sempre presente che ci devi arrivare in bicicletta.

Dislivello e non distanza: Il problema dei viaggi in bicicletta non è la distanza ma i dislivelli. Se la strada è in pianura sarà una passeggiata, ma se ci saranno saliscendi, la tua vacanza sarà un’impresa eroica.

Non strafare: Decidi di partire ma per pochi giorni, 3 o 4 sono più che sufficienti, specie se sei alle prime armi concediti pochi giorni ma indimenticabili.

Segna le cose da portare in viaggio: Quelle essenziali sono, equipaggiamento (casco ed occhiali), scarpette, marsupio o zaino, guanti per la bici, crema solare (ti scotterai parecchio), borraccia, luci per la notte, powerbank, kit di primo soccorso. Abbigliamento, almeno 3 cambi compresi di biancheria intima.

Nutriti come sempre: Ricordati di mangiare e bere ma soprattutto di non fare l’eroe. Buon viaggio!