Virginia Raffaele, ‘peformanz’ con scollatura da urlo: “Basta, sei bellissima” – FOTO

Virginia Raffaele in un primo piano che sfodera tutto il suo fascino anticonvenzionale, l’attrice e imitatrice fa sorridere e innamorare

Con grandissima simpatia e bravura, da anni ormai Virginia Raffaele è una delle principali attrici italiane. 41 anni, romana, una vita dedicata all’arte, fin da giovanissima, che l’ha portata a diventare uno dei volti più iconici nel nostro mondo dello spettacolo.

Professionista e artista completa, nel corso della carriera Virginia ha ricoperto ruoli di attrice televisiva, cinematografica e teatrale e conduttrice radiofonica di successo. Sul piccolo schermo, può vantare la conduzione per ben due volte del Festival di Sanremo, nel 2016 e nel 2019.

Ma è come imitatrice che Virginia da’ veramente sfogo alla sua verve. Alcuni suoi personaggi l’hanno fatta passare alla storia, come le imitazioni di Belen Rodriguez, Marina Abramovic, Sabrina Ferilli, Federica Pellegrini e molte altre.

Di recente, i fan l’hanno particolarmente apprezzata nella seconda edizione di LOL. Programma in cui è andata vicina a vincere e in cui ha sfoderato delle gag irresistibili e dato vita a un duello finale all’ultima battuta con Maccio Capatonda. Ma Virginia è molto seguita, sui social, anche per un fascino estremamente particolare e seducente.

Virginia Raffaele, la smorfia irresistibile che scatena sempre di più la seduzione: bellezza irriverente e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Marica Pellegrinelli ha dimenticato Eros con LUI, la reazione del cantante è sconvolgente

Un fascino che continua ad esprimere a modo suo, come nell’ultimo scatto su Instagram, in cui appare in una posa piuttosto buffa e con una smorfia a labbra imbronciate che fa sorridere ma conquista inesorabilmente il cuore dei fan.

Sul popolare social network, Virginia conta oltre 800 mila followers, che la apprezzano in tutte le sue sfaccettature. La ‘peformanz’ (noto tormentone dell’attrice, nell’imitazione di Marina Abramovic) viene particolarmente gradita dai fan, che possono ammirare oltretutto in primo piano le sue curve, che di certo non passano inosservate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Amadeus tocca il sedere a LEI e non è Giovanna. IL VIDEO ha fatto il giro del web

Di fronte al suo pubblico, Virginia si conferma un personaggio trasversale, in grado di riscuotere l’approvazione di tutti.