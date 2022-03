Antonella Elia cambia pensiero su Soleil: ” É brava a reggere le emozioni”

Abbiamo imparato a conoscere Antonella Elia attraverso le sue partecipazioni a molti programmi televisivi ed il suo carattere è sempre stato odiato e amato allo stesso tempo.

Anche Soleil Sorge, reduce dall’edizione del Grande Fratello Vip, dove nel bene o nel male è stata tra le protagoniste più discusse, ha sempre messo in luce la sua personalità tagliente, fatta di commenti ironici e spesso criticati.

E chi se non loro due potevano essere adatte per diventare le nuove giurate della Pupa ed il Secchione? Il programma è iniziato da pochissimo, al timone c’è Barbara D’Urso e insieme ad Antonella e Soleil c’è anche Federico Fashion Style. Un trio a base di abiti estrosi e battutine a suon di sfida. Nella prima puntata Antonella Elia non è potuta essere presente fisicamente in quanto durante le prove in studio, attraverso un tampone di controllo, ha scoperto di essere positiva al Covid. A causa di questa notizia, Elia ha dovuto partecipare da casa attraverso un collegamento per prima puntata della Pupa e il Secchione, mentre Soleil e Federico erano presenti in studio.

Antonella Elia cambia idea su Soleil Sorge, ecco le dichiarazioni fatte

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Volo, arriva l’annuncio inaspettato: il cambiamento è alle porte – FOTO

Dopo la prima puntata, Antonella Elia ha parlato di una delle sue colleghe, ovvero Soleil confessato di aver cambiato opinione. In un primo momento infatti Elia, aveva confessato di non nutrire particolare simpatia per la ragazza, ma dopo averla vista alle prese con questa nuova esperienza le cose sono migliorate.

“É molto sveglia ed ha una buona dialettica“, ha detto Antonella, confrontando anche il carattere di Soleil con il suo e ritenendo quello della ragazza più fermo durante le liti, mentre lei si adira più velocemente non riuscendo spesso a controllarsi. Le due donne oggi sono colleghe nello stesso programma e di sicuro, nonostante il cambio di rotta di Antonella sul carattere di Soleil, quando in studio saranno presenti entrambe e conoscendo ormai i loro caratteri, non mancheranno di certo discussioni accese e momenti esilaranti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Il sole bacia i belli”. Vic De Angelis, spettacolo bollente: record di likes FOTO