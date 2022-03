“Domenica In”, Arisa ammette tutta la verità in merito alla sua situazione sentimentale: “fidanzata? La risposta è sì”

Si può dire che la cantante Arisa sia diventata di casa nello studio di “Domenica In”. La cantante, specie dopo la sua recente esperienza a “Ballando con le Stelle”, è entrata nelle grazie di Mara Venier, che la invita frequentemente a presenziare al suo talk.

L’artista, di fatto, è intervenuta anche nel corso della diretta di oggi, domenica 20 marzo. A farle compagnia, l’ormai inseparabile compagno Vito Coppola, conosciuto proprio grazie alla gara di ballo che li aveva visti concorrere insieme.

I due, sorridenti e complici, si sono lasciati intervistare più che volentieri da Mara Venier, che non ha mancato di rivolgere loro delle domande alquanto scomode. Le risposte dell’artista, taglienti e nette, non hanno lasciato nessun tipo di dubbio ai telespettatori di “Domenica In”.

Arisa finalmente ammette tutto a Domenica In: “fidanzata? La risposta è sì”

Il loro rapporto, nato e cresciuto sotto ai riflettori di “Ballando con le Stelle”, sta proseguendo anche all’infuori della trasmissione di Rai 1. Arisa e Vito Coppola, suo ex insegnante di danza, sono ormai inseparabili e non mancano di supportarsi a vicenda nell’ambito di qualsiasi percorso professionale intrapreso.

Mara Venier, nel vederli così uniti, non ha potuto evitare di rivolgere loro una domanda scomoda. “Ora ce lo dovete dire. State insieme oppure no?” – ha tuonato la padrona di casa, che non ha mancato di esternare un personale commento alla stessa cantante – “Io ti capirei, Arisa cara!“.

Mentre il ballerino si lasciava sopraffare dall’imbarazzo, la sua ex partner di “Ballando” è parsa invece molto più disinvolta nel replicare. “La risposa è sì!” – ha controbattuto Arisa, prima di affrettarsi ad aggiungere – “Io sono fidanzata con lui, lui non lo è con me“. Una frase che vale più di mille parole ma che, paradossalmente, non ha contribuito a far luce sugli attuali rapporti della coppia.

Di certo, Arisa e Vito sembrano condividere un legame che va ben oltre la semplice amicizia. Ancora non ci è dato sapere, tuttavia, se si tratti di una vera e propria relazione sentimentale o meno.