Barbara D’Urso dice definitivamente addio a Mediaset, fatta fuori da una collega illustre

L’epoca della D’Urso come regina incontrastata di Canale 5 sta per terminare, Pier Silvio sembrerebbe intenzionato ad eliminare ogni traccia di trash dalla rete.

Silurata e affondata, quasi almeno. Si mette male per Barbara D’Urso che dopo anni alla guida di tre programmi di punta di Mediaset, da diversi mesi è sempre più messa in disparte dai vertici direzionali che sono stanchi di vederla associata all’immagine di “regina del trash della tv”.

Un’etichetta che comprometterebbe anche la reputazione di Canale 5 che invece sempre di più vuole puntare su contenuti interessanti e ricchi di fascino per il pubblico. Il suo allontanamento definitivo sembra dietro l’angolo, non bastava che due su tre suoi programmi le fossero stati tolti: ora anche l’ultimo spiraglio che la tiene unita al canale pare, a quanto trapela nelle ultime ore, definitivamente in fase di chiusura.

Chi prenderà il suo posto a “Pomeriggio 5”? Pare che l’unica collega in grado di farlo sia solo una.

Barbara D’Urso fatta fuori da “Pomeriggio 5”

In molti pensavano che la totale carta bianca che le è stata assegnata nel programma di Italia 1 “La Pupa e il Secchione Show” potesse significare un suo progressivo reinserimento nella rete ammiraglia ma nulla di più sbagliato per i fan di Carmelita.

Nonostante gli ottimi risultati portati a casa in queste settimane di programmazione, per la signora dei salotti Mediaset il declino è oramai confermato, è solo questione di ore. Tanto che il nome della sostituta è già presente sul tavolo di Pier Silvio Berlusconi.

Si parla della giornalista Simona Branchetti che l’aveva sostituita già qualche tempo fa alla conduzione di “Pomeriggio 5” e che con la sua professionalità potrebbe svecchiare e rimodernare egregiamente il contenitore che al momento è quello con gli indici di ascolto più bassi del gruppo.

La romagnola nativa di Meldola, provincia di Forlì, potrebbe essere la carta vincente da lanciare nei prossimi mesi. Classe 1976, aria fresca e bellezza disarmante, Simona sarà con molta probabilità la nuova conduttrice del salotto tv. E la D’Urso? Si vocifera di uno spostamento in pianta stabile su Italia 1 per trattare, come solo lei sa fare, programmi leggeri di attualità e spettacolo.