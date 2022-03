Beatrice Borromeo ha un legame inaspettato. Modella e giornalista, la moglie di Pierre Casiraghi ha un rapporto particolare con un personaggio controverso.

36 anni, eleganza innata, fascino intramontabile. Beatrice Borromeo è una delle reali più amate, tanto da essersi conquistata il titolo di Royal più chic d’Europa. Moglie di Pierre Casiraghi dal 2015, ha un passato da giornalista e modella.

Al fianco del terzogenito di Carolina di Monaco ha dato alla luce due figli, Francesco e Stefano, costruendo una splendida famiglia. Già conosciuta in passato in Italia per il suo percorso giornalistico, ha collaborato con importanti testate, il suo volto è diventato famoso in tutto il mondo a seguito delle nozze reali.

In ogni impegno ufficiale si mostra sempre impeccabile: i suoi look sono fonte d’ispirazione, emblema del suo gusto raffinato che l’ha portata a essere scelta da Dior come testimonial. Oltre alla moda, al giornalismo e al suo ruolo di Royal, è conosciuta per la sua famiglia d’origine.

Beatrice Borromeo: quel rapporto inaspettato con un personaggio particolare

La Borromeo proviene da una delle famiglie più illustri d’Italia. Figlia di Paola Marzotto e Carlo Ferdinando Borromeo, è nipote di Matteo Marzotto, ex presidente della famosa Maison di Valentino.

Inoltre tra i suoi parenti spicca un personaggio molto conosciuto: si tratta di Umberto Enrico Libero Marzotto, rampollo famoso per il suo percorso particolare. Figlio del Conte Marzotto si è discostato molto dalla vita reale, abbandonando palazzo a 17 anni per tentare la carriera da cantante, tanto che ha preso parta al Festival di Sanremo nel 1986.

Di seguito è finito in brutti giri che l’hanno portato all’arresto nell’ambito di una compravendita di sostanze stupefacenti. Dopo questo capitolo buio ha ritrovato il suo equilibro dandosi al suo hobby preferito: la vela, passione per lui terapeutica.

Il parente di Beatrice, con cui ha ottimi rapporti seppur si vedano di rado, sposato con Anna Parker, padre di due figli, ha visto mete sbalorditive girando il globo dalla sua barca.