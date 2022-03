Bologna-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita

Le pagelle e il tabellino del posticipo Bologna-Atalanta, partita andata in scena questa sera alle ore 20:45.

L’Atalanta, in questo campionato, sta deludendo le attese: gli orobici erano saldamente al quarto posto (che significava qualificazione alla prossima Champions League) ma da qualche settimana stanno inanellando brutti risultati. La Juventus (quarta) è ormai lontanissima: ai nerazzurri resta comunque la possibilità di raggiungere un piazzamento valido per la prossima Europa League. Proprio in questa manifestazione, invece, la banda di Gasperini si sta comportando molto bene e ha conquistato i quarti di finale. Arrivati a questo punto, sognare non costa nulla. Tralasciando tutto ciò, l’Atalanta ha un impegno difficile da affrontare sul campo del Bologna.

Il primo tempo è piuttosto bloccato, anche se gli ospiti giocano meglio. Al minuto 31, Scalvini sfiora il gol colpendo il palo. Poco prima del duplice fischio, grande occasione per il Bologna: Orsolini calcia meravigliosamente verso la porta ma trova la grande risposta di Musso. Si rientra negli spogliatoi sullo 0 a 0.

Bologna-Atalanta le pagelle e il tabellino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Scalvini; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Pessina; Muriel. All.: Gasperini.

Arbitro: Fabio Maresca