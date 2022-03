“Ma allora non fai cose normali…”, Claudia Ruggeri risveglio da capogiro: una statua di marmo – FOTO

Claudia Ruggeri infiamma il popolo di Instagram con un primo piano da arresto cardiaco. Il meglio mai visto in precedenza.

La showgirl e “Miss” di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri ha fatto breccia nel cuore degli italiani con un ‘fuori onda’ di grandissimo prestigio.

I fan non hanno resistito dal celebrare le sue gesta da arresto cardiaco per un risveglio domenicale che nessuno si aspettava. Un grande colpo d’occhio per gli appassionati di gossip e non solo, nonchè un’anteprima da urlo per l’appuntamento di questa sera.

I riflettori non hanno fatto a meno di incoronarla nelle vesti di showgirl del momento, autrice di un primo piano invitante e senza precedenti.

Andiamo a vedere però nei dettagli cosa ci ha regalato in questa domenica fantastica che si preannuncia ‘bollente’ per il quiz show in programma nel tardo pomeriggio sulle reti Mediaset

Claudia Ruggeri incendia Instagram così: la FOTO nel bagno fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Semplicemente pazzesca, unica nella sua impareggiabile bellezza, Claudia Ruggeri è uscita così allo scoperto mandando tutti i suoi fans al manicomio più totale.

La “Miss” di Avanti un altro non ha avuto alcun imbarazzo nel mostrare il meglio del suo aspetto fisico. Un aspetto emblematico e cavallo di battaglia delle sue performances stellari sul piccolo schermo.

Claudia ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria garanzia in termini di fascino e visualizzazioni sul web.

In questa circostanza, la Miss viene immortalata in primo piano mentre si esibisce nel lavaggio dei denti. Lei però ha voluto osare e spingersi oltre le sue possibilità.

Su la maglia e fuori gli addominali scolpiti, la risultante di un fisico di marmo, che va al di là di ogni logica. “Ma allora non fai cose normali…” commenta in maniera entusiasta la diva dello spettacolo.

Chissà cosa potrebbe regalare questo pomeriggio davanti alle telecamere. Voi non perdete altro tempo e mantenetevi sintonizzati su Canale 5!