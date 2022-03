Fabrizio Frizzi, il suo ricordo resta vivo: l’iniziativa Rai arriva inaspettata: tutti con il cuore in gola

A pochi giorni dall’anniversario della morte del conduttore, sembra che potrebbe esserci una bellissima iniziativa realizzata in suo ricordo.

Il 26 marzo prossimo saranno ormai 4 anni che Fabrizio Frizzi se n’è andato da questo mondo. La sua presenza però resterà per sempre viva nel cuore di milioni di italiani che negli anni lo hanno saputo apprezzare come uomo oltre che come showmen a tutto tondo.

Molti lo hanno paragonato a Corrado per il suo modo spavaldo ma pur sempre bonario di saper intrattenere e allietare, gentile e mai banale, altruista e sincero.

Lo è stato durante i suoi tanti anni in televisione dove si è destreggiato alla guida di svariate trasmissioni. Tra queste “Miss Italia (che condusse per 17 anni), “I fatti vostri”, “Domenica In”, “I soliti ignoti” fino a “L’Eredità”, la sua ultima partecipazione pubblica prima del tragico evento.

Sta circolando sul web però la notizia che proprio in occasione dell’anniversario della sua morte la Rai potrebbe fare un grande regalo a tutti, una sorpresa che arriva inaspettata e per questo ancora più bella.

Fabrizio Frizzi di nuovo in onda? Si attendono conferme

Non è la stessa cosa, ma a proposito di puntate inedite di game preserali la Rai ha ancora in magazzino puntate mai viste de L’Eredità,le ultime girate da Frizzi prima di morire. Mandarle non sarebbe offensivo,bensì un omaggio a un uomo che ha lavorato con tenacia fino all’ultimo — Massimo Falcioni (@falcions85) March 18, 2022

Come dicevamo, la sua ultima partecipazione tv è stata alla conduzione de “L’Eredità” prima di essere poi sostituito da Carlo Conti che con maestria ne ha preso il posto dopo la sua dipartita.

L’ischemia celebrale che lo aveva colpito nel 2017 non si era completamente ricucita e continuava a covare in lui un terribile male che lo ha portato alla scomparsa prematura solo un anno dopo, lasciando sgomenta la giovane moglie Carlotta Mantova e la figlioletta Stella.

Sui social sono molti quelli che vorrebbero un cenno della Rai in occasione dell’anniversario che ricorre il 26 marzo. Circola anche la notizia che ci siano moltissime puntate del programma mai andate in onda, le ultime girate da Frizzi prima di morire.

Potrebbe essere un enorme omaggio a un uomo che ha lavorato con tenacia fino all’ultimo ma anche un gesto per ricordarlo a tutti quelli che lo hanno amato negli anni. Chissà se la Rai ufficializzerà tale iniziativa, le aspettative sono enormi e forse per una volta la direzione centrale potrebbe cedere alla provocazione…