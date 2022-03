Fedez, le prime parole dopo l’annuncio sconvolgente della sua malattia. Assoluta preoccupazione “Il tempo vola”

Fedez. Dopo l’annuncio sconcertante della sua malattia il rapper ha rotto il silenzio sui social. Ha un messaggio per una delle persone più importanti della sua vita

I personaggi famosi ci appaiono così distanti da noi, con le loro vite apparentemente perfette. Sembrano quasi irreali nelle loro case da sogno, sempre in viaggio verso location esotiche e con i tappeti rossi srotolati a ogni loro passaggio.

Ciò che Fedez ha mostrato recentemente sui social ci riporta alla cruda verità, cioè che sono esseri umani come tutti gli altri, con i loro problemi, paure e soggetti alla stessa sorte dei “comuni mortali”. Parlando della sua malattia il rapper si è messo a nudo, si è mostrato in tutta la sua vulnerabilità con uno scopo ben preciso, quello di essere di sostegno per chi sta affrontando il suo stesso difficile percorso. “Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo a una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità” – ha detto.

Fedez: le ipotesi sulla sua malattia. Il messaggio di speranza

Ma di cosa soffre Fedez? Nessuna precisazione sull’argomento. Tutto ciò che si sa è che si tratti di una patologia che è stata diagnosticata tempestivamente e che lui stesso ne parlerà in prima persona: “Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli” – ha precisato il presentatore di “LOL”.

Sul web sono già partite le congetture. Chi parla di un tumore, chi, invece, pensa si possa trattare di demielinizzazione che può condurre a sclerosi multipla (o sclerosi laterale amiotrofica o SLA) o alla sindrome di Guillain-Barré.

Dopo la difficile comunicazione data sui social, Fedez ha rotto il silenzio per un motivo importante: la celebrazione del quarto compleanno del figlioletto Leone, avuto dalla top influencer Chiara Ferragni.

Il rapper ha postato una carrellata di nove foto insieme al suo primogenito, allegando queste dolci parole: “Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie.

Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te”.

Ha poi concluso: “Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai”. Nessun accenno alla malattia.

Anche Chiara Ferragni si è unita agli auguri per il compleanno del piccolo che cade esattamente il 19 marzo, giorno della festa del papà. D’obbligo un pensiero per il marito: “Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.