Harry ha fatto saltare il tappo della Royal Family per l’ennesima volta: una decisione clamorosa del Duca di Sussex ha lasciato tutti basiti.

Tensione alle stelle tra Harry e la Royal Family. I rapporti già gelidi tra i reali e il Duca di Sussex sembrano avere avuto un’ulteriore stoccata e la colpa sarebbe proprio del secondogenito del Principe Carlo. Dal suo addio da Palazzo al fianco della moglie Meghan Markle nel 2020, all’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, tanti i momenti critici tra loro.

A innervosire la Regina e i parenti una scelta inaspettata del nipote, un tempo il suo preferito. Una decisione relativa alla commemorazione del nonno, in scena il prossimo 29 marzo a Westminster a un anno dal suo decesso.

All’importante evento il Sussex non sarà presente sembra per motivi di sicurezza: nelle scorse settime aveva richiesto la possibilità di usufruire della scorta reale, offrendosi persino di pagarla personalmente, nonostante abbia perso questa protezione in quanto ha detto addio agli obblighi di corte, ma non gli è stata concessa.

Harry fa saltare il tappo alla Royal Family: decisione inaspettata

Niente viaggio a Londra per Harry previsto a fine marzo in occasione delle celebrazioni da un anno dalla morte del nonno. Il nipote della Sovrana non parteciperà all’importante evento, affliggendo così un pesante sgarbo alla Royal Family.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Beatrice Borromeo confessa le sue difficoltà: il paragone con gli altri reali è spiazzante

Una scelta dettata da questioni di sicurezza, appresa da Sua Maestà poco prima dell’annuncio ufficiale. Ma a lasciare basiti i parenti non è solo questa assenza, ma anche un’altra scelta: il Sussex partirà per un viaggio proprio a metà aprile in Olanda in occasione degli Invictus Games, manifestazione ideata da lui stesso a partire dal 2004.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Arisa, arriva il bacio che non ti aspetti proprio con lui:…

Con questo comportamento il reale sembra aver snobbato la Regina e secondo alcuni la ragione della scorta sarebbe una scusante per non avere un faccia a faccia con i parenti che potrebbe attuare anche nei prossimi mesi per evitarsi gli eventi del Giubileo di Platino.