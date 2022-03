Le Donatella, ‘duello’ in intimo: “Scegliere tutte e due si può?” – VIDEO

Le Donatella fanno impazzire Instagram con un balletto super seducente, le gemelle Provvedi in un testa a testa bollente in lingerie

Una esplosione di sensualità che coglie sempre di sorpresa, quella de Le Donatella. Non ci si annoia mai con le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, che regalano sempre spettacolo.

Le due scatenate sorelle modenesi ne sanno sempre una più del diavolo e sono imprevedibili. La loro verve irriverente si è palesata del resto fin dal loro debutto nel mondo dello showbusiness, con l’esordio a X Factor nel 2012.

Ai successi musicali hanno affiancato anche apparizioni televisive di spessore, come quella, vittoriosa, all’Isola dei Famosi nel 2015, o quella al Grande Fratello Vip del 2018 (in quel caso, Silvia giunse terza). E sui social, sono man mano diventate delle celebrità, soprattutto tra i giovanissimi.

Quasi un milione e mezzo di followers su Instagram, con un profilo che mantengono sempre aggiornato con contenuti che alternano sensualità a una scanzonata voglia di ridere. Anche in occasione dell’ultimo post, Giulia e Silvia incantano per il loro fascino, ma vogliono divertire e divertirsi.

Le Donatella, la sfida in intimo e minigonna è uno spettacolo: movenze sinuose che incantano

Il breve video le ritrae in un balletto molto intrigante, prima in intimo e poi in abiti da sera. Un confronto ravvicinato con due esibizioni di fascino molto diverse tra loro. Giulia veste intimo in pizzo, Silvia veste lingerie sportiva. A seguire, il ‘cambio’ d’abito, con un vestitino pailettato per Giulia e una minigonna in pelle per Silvia.

La scelta è davvero molto difficile e infatti più di qualcuno tra i followers decide di…non scegliere. “Ma tutte e due non si può?”, scrive qualcuno. Impossibile resistere del resto, come sempre, alla loro bellezza esplosiva, le curve in primo piano e i movimenti audaci e seducenti lasciano senza fiato.

Poco altro da aggiungere, se non che le gemelle, come al solito, hanno trovato il modo per farsi ricordare, eccome, dai propri ammiratori.