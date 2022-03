Pago non ha resistito alla tentazione: l’amore per Miriana Trevisan è un sentimento che va ben oltre l’immaginazione. I dettagli

In questi mesi di percorso al “GF Vip”, Miriana Trevisan ha ricevuto il supporto di un ammiratore in particolare: si è trattato dell’ex marito Pacifico Settembre, in arte Pago. Il cantante, che è stato il compagno della showgirl per oltre dieci anni, ha sempre confermato di nutrire una profonda stima ed un affetto smisurato per Miriana.

È stato proprio Pago che, accanto al figlio Nicola, ha aspettato Miriana Trevisan di fronte alla soglia della porta rossa. I due ex, che si sono abbracciati con trasporto, hanno confermato lo splendido rapporto che li lega.

In quell’occasione, Alfonso Signorini fece a Pago una proposta che a molti di voi potrebbe essere sfuggita. L’artista, ascoltando i consigli di Alfonso, non ha resistito e lo ha fatto davvero!

Pago e Miriana non resistono e lo fanno davvero: “abbiamo dato retta ad Alfonso”

Alfonso Signorini, notando lo slancio con cui Pago e Miriana si sono ritrovati al termine dell’avventura al “GF Vip”, non aveva mancato di avanzare un consiglio al cantante. “Dovresti scrivere una canzone su voi due“, aveva proposto il giornalista, che l’ex marito di Miriana ha letteralmente preso in parola.

Solamente tre giorni fa, infatti, Pago ha pubblicato un video inaspettato tramite Instagram, in cui, al pianoforte, intonava alcune note del suo ultimo singolo “Amore che non muore“. “È nata grazie alla richiesta di Alfonso Signorini qualche giorno fa, durante il GF Vip” – ha spiegato il cantante, che sembrava scoppiare di gioia – “Che dire, non ho resistito“.

Il legame tra Miriana e Pago, che il divorzio non ha affatto cancellato ma semplicemente trasformato, ad oggi appare più solido che mai. Per il bene del figlio Nicola, la coppia ha deciso di rimanere unita e di non lasciarsi trascinare da ripicche o futili liti.

Questa canzone, a cui l’artista sta già lavorando, rappresenterà l’ennesima dimostrazione del bene che la Trevisan e Pago provano l’uno per l’altra. E chissà che, per un eventuale videoclip ufficiale, i due non scelgano di recitare insieme…