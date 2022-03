Paola Barale ha un problema di salute: “Non conosco via d’uscita”

Paola Barale è un’artista dai mille talenti ma il suo successo è partito da quella somiglianza notevole ad una star internazionale: Madonna.

Sono tantissimi i programmi in cui l’abbiamo vista negli anni, presenza costante di Buona Domenica con Maurizio Costanzo o al fianco del grande Mike Bongiorno, Paola ha sempre dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una grande professionista.

Negli ultimi giorni Paola è al teatro con uno spettacolo e attraverso un post su Instagram, ci ha tenuto ad invitare tutti per dedicarsi insieme qualche ora di riflessione e allo stesso tempo di sana spensieratezza. In tutti questi anni, abbiamo visto la bellezza della Barale fiorire ogni giorno, possiamo dire che oltre alla bravura, Paola si fa notare per il suo meraviglioso viso. In passato è stata legata sentimentalmente a Gianni Sperti, un amore durato diversi anni ma finito poi senza lieto fine. Per provare a rifarsi una vita, Paola ha iniziato una relazione con Raz Degan, ma anche qui le cose non sono andate come desiderava.

Paola Barale e le sue condizioni di salute: “Non riesco ad uscirne”

Negli ultimi tempi, durante un’intervista la Barale ha confessato di avere un problema di salute molto fastidioso dal quale non riesce ad uscire. Tutto è legato alle allergie che ogni anno vengono a bussare alla sua porta.

“Ne risentono gli occhi, mi prende la bocca“, ha raccontato, considerando anche l’aspetto forse più antipatico della vicenda e cioè che è un problema che ogni anno si ripresenta e con il quale bisogna farci i conti. Tante persone al mondo soffrono di allergia e con l’arrivo della primavera le cose si complicano, c’è chi non ne soffre poco e chi, come il caso di Paola Barale, vive costantemente ogni anno questo problema che infastidisce gli occhi e la bocca. La Primavera però, porta con se anche l’arrivo dell’estate, una piccola consolazione a chi per diverse settimane, viene infastidito dalle allergie che arrivano per poi passare.

