La stilista di moda molto presto potrebbe convolare a nozze con un noto imprenditore, vediamo di chi si tratta e il suo portfolio persone.

All’anagrafe è Pauline Grace Maguy Ducruet, classe 1994 ex tuffatrice monegasca, figlia della principessa Stéphanie di Monaco e di Daniel Ducruet. Il suo Cv personale però la descrive anche come una bambina speciale nata in un palazzo e poi costretta a vivere in una carovana di 14 metri con i fratelli Louis e Camille ed il patrigno Franco Knie, artista circense domatore di elefanti che aveva strappato il cuore a sua madre.

Una vita la sua decisamente sopra le righe che l’ha però forgiata nel carattere e le ha permesso di crescere un’infanzia felice lontano dagli scandali di corte e nella piena libertà che spetta ad una bambina.

“È stato un momento di pura libertà che non credo molti possano vantare di aver trascorso”, ha confessato in una recente intervista al The Telegraph.

Negli anni però la bellissima Pauline ha proseguito gli studi ed oggi è una stilista molto affermata che presto convolerà a nozze. Vediamo con chi.

Pauline Ducruet presto all’altare con lui. Chi è il fortunato, identikit pazzesco

La principessa ha infatti studiato prima nella sede parigina dell’Istituto Marangoni poi presso la Parsons School of Design di New York, ed oggi è stilista e direttrice creativa del brand Alter Designs che lei stessa ha fondato nel 2018.

Due anni dopo, le sue collezioni sono state presentate alla Settimana della moda di Parigi e da lì il passo verso il successo è stato breve. La nipote di Grace Kelly si sta facendo strada nel mondo della moda con questo marchio unisex dai forti connotati futuristici che mette insieme sostenibilità dei materiali e unicità dell’idea.

Spalla sempre presente per lei ed il suo lavoro l’imprenditore Maxime Giaccardi conosciuto nel 2012 e che presto potrebbe chiederla in moglie. Il debutto ufficiale lo hanno fatto l’anno successivo accanto alla sorella del Principe Alberto e di Caroline, durante il Gala a favore della lotta all’Aids organizzato a Monaco.

Lui è un imprenditore immobiliare impegnato anche nel campo della nautica e del delivery, quindi una personalità con i piedi ben piantati a terra che sa quel che vuole.

In molti scommettono che entro la fine dell’estate i due potrebbero convolare a nozze, anche in gran segreto come si addice ad una personalità esuberante come quella della giovane stilista. Le toto scommesse sono partite.