L’ultima posa di Pamela Prati è un bruciante assolo di sensualità allo specchio. Stavolta si privilegia la sua silhouette soltanto con slip ed eleganti décolleté.

La showgirl di origini sarde e classe 1958, Pamela Prati, ha attirato l’attenzione dei suoi oltre 308mila follower su Instagram grazie alla pubblicazione, nella notte scorsa, di un’istantanea dalle ardite caratteristiche. L’ex concorrente al reality del “Grande Fratello Vip” nel 2016, ha per tanto raggiunto in pochi attimi una dilagante standing ovation.

La soubrette ed ex modella italiana ha esordito sul piccolo schermo nel ruolo di valletta sul secondo canale, per “Il cappello sulle ventitré“, a metà di quelli che in molti definiscono tutt’ora gli intramontabili anni ’80. A seguire, Pamela, stilerà una lunga collezione di presenze in varie celebri trasmissioni, vedendo crescere esponenzialmente la sua popolarità, fino ai primi anni 2000. Durante i quali, l’esuberante attrice per il grande schermo e altre serie televisive, ha deciso di partecipare anche al cast di molti reality.

“Uno schianto” Pamela Prati solo tacchi e lingerie: la FOTO al cardiopalma

Con la pubblicazione del suo ultimo scatto casalingo in lingerie, e dalle tinte in bianco e nero, la nata sotto il segno del Sagittario ha desiderato questa volta servirsi della sua posa minimale per augurare una “dolce notte” ai suoi numerosissimi fan in rete.

“Night“, Pamela esordisce in tal modo in didascalia dal suo interno notte, dilettandosi nel citare misteriosi quanto avvolgenti versi, ma dalla fonte non ancora pervenuta. “A place of whispers, darkness and stars, where one’s spirit still claims peace, in the most intimate solitude of a smile kissed by a tear“.

Ovvero: questa notte, per l’attrice e showgirl, apparirà come: “un luogo di sussurri, tenebre e stelle, dove il proprio spirito rivendica ancora la pace, nella solitudine più intima di un sorriso baciato da una lacrima“.

Un finale decisamente un po’ un malinconico, dopo una spensierata serata trascorsa nel locale romano de “La Palapa“. Ma, ad ogni modo, dimostratosi come un “happy ending” degno d’essere vissuto, dai suoi fan, come “uno schianto“.