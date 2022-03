Soleil Sorge, reduce dal Grande Fratello Vip, è tornata alla sua vita di sempre: sui social condivide scatti che lasciano i suoi fans completamente senza fiato

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciato quando cinque anni fa ha partecipato a Uomini e Donne per riuscire a trovare l’amore. Questo non è accaduto, ma di certo ha trovato la fortuna che stava cercando e che non sperava di ottenere.

Con il suo carattere particolare è stata una vera e propria scoperta de programma di Maria De Filippi, infatti da corteggiatrice poi ha cominciato la sua carriera, entrando a far parte di numerosi reality show e anche partecipando a salottini come quelli di Barbara d’Urso. Lo scorso settembre, poi, è entrata nella casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge, esplosione di sensualità: è sempre più bella

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE