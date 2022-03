Sophie Codegoni bella da impazzire, la ragazza dai mille corteggiatori

Sophie Codegoni è diventata tra le troniste più rinomate in quanto il suo trono a Uomini e Donne ha visto passare una quantità infinita di corteggiatori.

Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, la storia con Matteo, il ragazzo scelto a fine percorso, è finita dopo poco e Sophie ha deciso di buttarsi in una nuova avventura: quella del Grande Fratello Vip.

Vent’anni compiuti proprio nella casa, Sophie ha dimostrato al pubblico italiano di essere molto più matura della sua età, raccontando anche episodi passati della sua crescita che hanno fatto di lei, una donna forte e indipendente. I genitori di Sophie si sono separati ma nonostante questo, continuano come abbiamo visto durante le puntate, ad essere molto presenti nella sua vita, dimostrandole tutto l’amore del mondo. Proprio nella casa, è arrivato dopo qualche mese dall’inizio, Alessandro Basciano, anche lui conosciuto dal pubblico grazie a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, innamorati pazzi dopo l’uscita dal GF VIP

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti e il racconto sconvolgente: “Mi volevano sfregiare con l’acido”

Dopo diverse incomprensioni caratteriali, Sophie e Alessandro si sono innamorati follemente, dimostrando ogni giorno quanto il loro amore crescesse nel tempo. Viversi e conoscersi all’interno di una casa spiata da milioni di persone tutta la giornata, ha fatto sì che non tutti credessero alle loro reali intenzioni, ma il tempo ha emesso la sua verità.

Grande Fratello Vip è finito, e i due non si staccano nemmeno un secondo, come possiamo vedere dai loro attivissimi profili social. La storia d’amore nata sotto gli occhi di tutti è davvero sincera e per Sophie e Alessandro è tempo di progetti: entrambi hanno infatti deciso già durante il reality, di andare a vivere insieme a Milano e Alessandro, uscito prima della bella Sophie, ha già organizzato tutto per il trasferimento di entrambi in una nuova casa. Come si dice, se son rose fioriranno, sarà il tempo allora a dimostrare quanto questo amore possa essere forte e intenso da reggere i ritmi della vita vera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara Pedrotti su Instagram: “Eccomi dove la storia si fonde con il futuro”