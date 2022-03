Raffaella Fico ha fatto battere i cuori mostrandosi incredibile. La visione è un sogno, subito è boom di like e commenti: un dettaglio particolare manda in estasi tutti.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Raffaella Fico. Si tratta di una visione sublime, in cui la showgirl ha mostrato tutta la sua bellezza travolgente che accomuna tutti i suoi contenuti social.

Seguitissima in particolare su Instagram, con un profilo da ben 668 mila follower, sulla sua gallery racconta la sua quotidianità scandita tra set, shooting e attimi spensierati.

34 anni, di Cercola, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione al “Grande Fratello” per poi approdare in innumerevoli format di successo. La classe 1988 è finita spesso al centro dell’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la vita sentimentale.

In passato è stata legata a Cristiano Ronaldo per poi fidanzarsi con Mario Balotelli con cui ha dato alla luce la figlia Pia. Finita questa storia ha avuto altri flirt per poi fare coppia fissa dallo scorso agosto con Piero Neri, imprenditore di Livorno.

Raffaella Fico: visione da brividi, sguardo ipnotico e dettaglio irresistibile

