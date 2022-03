A Dumas, Arkansas (Usa) si è registrata una sparatoria nel corso di un evento automobilistico: il bilancio è drammatico.

Secondo fonti locali una persona sarebbe morta e ben venti rimaste ferite a seguito di una sparatoria registratasi ieri sera a Dumas, cittadina dell’Arkansas (Usa) sita a pochi chilometri dalla capitale Little Rock.

Erano le 19:25 -ore locali- quando nel corso dell’evento organizzato presso la Delta NEYO Hood-nic Foundation una pioggia di proiettili si sarebbe riversata sugli innocenti avventori. La polizia sta indagando sull’accaduto e pare che il bilancio sia ancor più tragico.

Usa, sparatoria nel corso di un evento automobilistico: il bilancio

Una sparatoria – innescatasi per cause ancora da accertare ed a seguito della quale una persona avrebbe perso la vita mentre altre 20 sarebbero rimaste ferite- quella registratasi ieri sabato 19 marzo a Dumas, cittadina dell’Arkansas (Usa) sita a pochi chilometri dalla capitale Little Rock.

Secondo una prima ricostruzione – riferiscono fonti locali e la redazione del Daily Mail– intorno alle 19:30 il conflitto a fuoco sarebbe partito all’interno del parcheggio antistante il salone Delta NEYO Hood-nic Foundation, dove si stava tenendo un evento automobilistico.

Immediata la chiamata da parte degli avventori ai servizi locali di gestione delle emergenze i quali, sopraggiunti sul luogo della tragedia, si sono trovati dinnanzi a scene raccapriccianti. Attualmente il bilancio parlerebbe anche del ferimento di alcuni bambini, anche se il capo della Polizia di Dumas avrebbe dichiarato alla stampa che – invece- potrebbero essere addirittura morti.

Per quanto accaduto – riporta il Daily Mail– un uomo sarebbe stato tratto in arresto, ma le forze dell’ordine non escludono la possibilità che vi fossero più tiratori. Sul punto le indagini proseguono serrate.

Diverse persone presenti all’evento avrebbero ripreso le drammatiche scene e postato tutto sui social. Immagini agghiaccianti adesso al vaglio degli inquirenti. I soggetti rimasti feriti nella sparatoria sono stati immediatamente trasferiti in diversi ospedali locali per ricevere tutte le cure del caso.

Poco dopo l’accaduto- scrive il Daily Mail– sui profili social della società organizzatrice dell’evento è stato postato un messaggio: “Il nostro cuore è a pezzi, siamo distrutti per l’accaduto. Diverse persone sono state uccise da un sospetto sconosciuto. […] La polizia sta indagando, rilasceremo maggiori dettagli non appena arriveranno”.