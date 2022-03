La showgirl Valeria Marini si lascia andare ad un racconto dai connotati drammatici: “mi hanno costretta ad abortire, lui era…”

Dietro alla verve scoppiettante e a dir poco contagiosa di Valeria Marini c’è in realtà molto altro, di cui il pubblico non era minimamente a conoscenza. La showgirl, classe 1967, ha raggiunto il successo come valletta dei principali varietà della compagnia del Bagaglino, dove la sua popolarità si è letteralmente consolidata.

Negli anni, la Marini ha continuato ad essere una delle personalità più apprezzate e ricercate della televisione italiana. Nel suo passato, tuttavia, si nascondono parecchi scheletri nell’armadio che la showgirl ha avuto il coraggio di rivelare solo di recente.

In particolare, Valeria ha confessato di aver avuto un’esperienza a dir poco traumatica all’età di quindici anni. Rimasta incinta, la Marini fu costretta ad abortire…

Valeria Marini ammette la verità dopo anni: “costretta ad abortire, lui era…”. Il racconto lascia esterrefatti

La conosciamo per essere una donna energica e dalle mille risorse, come non ha mancato di dimostrare nel corso della sua recente esperienza al “GF Vip”. Ciò nonostante, nel passato di Valeria Marini si nascondono parecchi scheletri nell’armadio. La showgirl, solamente pochi giorni fa, ha confessato al suo pubblico un episodio a dir poco drammatico, che ha lasciato un segno indelebile nella sua adolescenza.

“Quando avevo quindici anni sono rimasta incinta” – ha spiegato la Marini, ospite della trasmissione “Belve” – “Mia madre mi ha costretta ad abortire“. Un racconto a dir poco inaspettato per il pubblico che la segue da tempo, e che non conosceva questa sconvolgente parentesi del passato di Valeria.

“Diciamo che è stato un atto d’amore da parte di mia madre” – ha proseguito la showgirl – “Lui era un uomo violento“. La Marini, che all’epoca non aveva ancora sfondato nel mondo dello spettacolo, rimase profondamente turbata da quell’avvenimento. Tuttavia, l’intervento tempestivo di sua madre le permise di superare quella tragica situazione nella maniera migliore.

“Io sono contro l’aborto, però ci sono situazioni e situazioni“, ha chiosato la Marini, che alla fine non ha avuto l’occasione di sperimentare la gioia della maternità. Un racconto che, se non altro, ha avuto il merito di far conoscere al pubblico una parte davvero intima della vita di Valeria.