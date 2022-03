A pochi giorni dall’inizio del serale di Amici, arrivano già le prime notizie su chi potrebbe essere il possibile vincitore di questa edizione del programma. Il pubblico è già in delirio. Vediamo di chi si tratta

Il programma di punta di Canale 5, condotto dalla padrona di casa Mediaset, Maria De Filippi, è uno dei programmi più longevi e più seguiti nel panorama televisivo italiano. Di anno in anno, Amici raggiunge sempre più successo e questo gli ha permesso di arrivare fino ad oggi, al suo ventesimo anno di messa in onda consecutivo.

L’edizione di quest’anno sta raggiungendo un successo di pubblico davvero enorme e spuntano già le prime indiscrezioni su chi potrebbe essere il vincitore di Amici 21.

Amici 21, arrivano le prime indiscrezioni sul vincitore di questa edizione

A pochi giorni dall’inizio del serale di questa edizione, spuntano alcune indiscrezioni sul nome del possibile vincitore. Il pubblico rimane senza parole. Il serale partirà in prima serata, il 19 marzo. C’è grandissima attesa per la serata, che rappresenta la fase principale della trasmissione. Maria De Filippi ha annunciato che saranno 18 gli allievi che arriveranno al serale. Visto il numero elevato di ragazzi, sono previste anche ben 3 eliminazioni. Il pubblico non vede l’ora di poter assistere a questa fase, caratterizzata da sfide, gare tra i concorrenti e quant’altro, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore.

Quest’anno si aggiunge una novità inaspettata che forse non tutti ancora conoscono. Il sito di scommesse online Sisal, da la possibilità di scommettere sul nome del futuro vincitore. Grazie a ciò è possibile, utilizzando i bookmakers, tenersi aggiornati sulle quote più calde, che indicano proprio il possibile vincitore. Andiamo quindi a scoprire insieme le quote principali. Nella top 10 troviamo i favoriti, tra cui Dario, Serena, Carola e Aisha, quotati a 16.00. In seguito abbiamo Michele quotato a 9.00 e seguito da Luigi quotato a 7.50. Sul podio abbiamo invece i tre favoriti, ovvero LDA quotato a 4.00, Sissi a 3.75 e al primo posto Alex, con una quota di 3.50. Stando a questa classifica, sarebbe proprio lui quindi il vincitore di Amici 21.