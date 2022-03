Questa mattina, un aereo di linea della compagnia China Eastern Airlines è precipitato mentre volava verso Guangzhou, in Cina. A bordo 132 persone.

Un Boeing 737 della China Eastern Airlines questa mattina è precipitato nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, schiantandosi contro una montagna.

A bordo del velivolo, che volava da Kunming verso la città di Guangzhou, stando ai primi riscontri, si trovavano 132 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Non è ancora chiaro se ci siano vittime, i soccorsi stanno arrivando sul luogo della tragedia.

Dramma questa mattina, lunedì 21 marzo, nel sud della Cina. Un aereo della China Eastern Airlines ha perso improvvisamente quota, per cause ancora da accertare, e si è schiantato in un’area di montagna nella provincia meridionale del Guangxi. Dopo lo schianto, sarebbe divampato un incendio. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione del quotidiano Repubblica, si tratterebbe del volo MU5735, un Boieng 737 con 132 persone a bordo (123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio).

Il velivolo era decollato intorno alle 13 (ora locale) da Kunming con destinazione Guangzhou. Al momento non si conosce il bilancio della tragedia, su cui, riportano i colleghi di Repubblica, la compagnia non ha rilasciato alcun commento. Non è chiaro, difatti, se lo schianto abbia provocato vittime o feriti. Sul posto sono state subito inviate diverse squadre di emergenza per le operazioni di soccorso.

Alcuni utenti hanno condiviso sui social network alcune filmati girati nei pressi del luogo dello schianto. Nelle immagini si vede una densa cortina di fumo provocata dalle fiamme.

L’ultimo grave incidente aereo nel Paese del Dragone risale all’agosto del 2010, quando un velivolo di linea della Henan Airlines, poco dopo l’atterraggio nell’aeroporto di Yichun, è uscito di pista e, spezzandosi in due parti, ha preso fuoco. Nel drammatico incidente persero la vita 42 delle 96 persone che si trovavano a bordo del volo.