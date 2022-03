Bambina ucraina travolta e uccisa da un’auto: era arrivata in Italia pochi giorni fa

Una bambina ucraina di soli 5 anni, arrivata in Italia qualche giorno fa per sfuggire alla guerra, è stata travolta e uccisa da un’auto nella serata di ieri a Crotone.

Travolta e uccisa da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada. Ha perso così la vita una bambina ucraina di soli 5 anni, fuggita dalla guerra ed arrivata in Italia da qualche giorno. La tragedia si è consumata ieri sera in località Cantorato a in località Crotone.

La piccola si trovava di una cugina e di un conoscente di quest’ultima, quando improvvisamente una vettura, condotta da un 45enne, li ha centrati in pieno. Nulla da fare, purtroppo per la piccola. Ferito non gravemente l’uomo coinvolto nell’investimento.

Sotto choc la comunità di Crotone, dove nella serata di ieri, domenica 20 marzo, una bambina ucraina di soli 5 anni è morta dopo essere stata travolta da una vettura.

La piccola, fuggita dal conflitto scoppiato in Ucraina insieme alla sua famiglia era arrivata nel nostro Paese da pochi giorni. Secondo quanto riportano fonti locali e la redazione de Il Quotidiano Nazionale, ieri sera stava camminando in compagnia di una cugina e di un conoscente di quest’ultima sul ciglio di una strada secondaria in località Cantorato. Improvvisamente è sopraggiunta un’auto, condotta da un uomo di 45 anni, che ha investito i tre.

L’automobilista si è subito fermato ed ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la bimba: troppo gravi le ferite riportate. Ferito non gravemente, scrivono i colleghi de Il Quotidiano Nazionale, l’uomo investito.

Accorsi anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli esami per verificare se si trovasse alla guida sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti.