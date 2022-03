Sono ormai virali ovunque le IG stories del noto cantante Fedez, nelle quali apre il suo cuore ai fan, raccontando di una brutta malattia.

Sul suo profilo Instagram, Federico Lucia ha voluto confessare di essere malato e di avere bisogno del sostengo e dell’affetto di tutta la sua famiglia, per poter affrontare questo brutto periodo: “Ora ho bisogno di stringermi alla mia famiglia“.

Successivamente il marito della famosa Chiara Ferragni ha proseguito spiegando di voler dare, con il suo racconto, conforto ad altre persone, in modo da restituire un senso a questa sua triste parentesi di vita.

E’ stato immediato il messaggio sui social di sua moglie: “L’amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto in più in questi giorni“.

La regina delle influencer ha poi proseguito affermando di amarlo ora più che mai, rassicurandolo del fatto che presto starà nuovamente bene e, infine, promettendogli tutto l’affetto necessario dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalle persone che lo circondano.

Moltissimi utenti, tra fan e personaggi famosi del mondo dello spettacolo, hanno espresso la loro solidarietà al rapper.

Tra questi spicca il messaggio su Twitter della strepitosa cantante e attrice italiana Emma Marrone: “Un grande abbraccio a Fedez! Tanta forza e tanto coraggio! Ti voglio bene“.

I followers del cantante sono molto curiosi di sapere precisamente di che malattia soffre: questo dettaglio, però, non è ancora stato rivelato per motivi di privacy.

Federico Lucia non esclude che lo racconterà in futuro, non appena si sentirà di poter compiere questo passo: fino ad allora, tutte le voci di corridoio rimangono soltanto delle ipotesi…

La community ha coperto il marito della Ferragni di calore e affetto: tutta Italia, e non solo, gli augura una pronta guarigione.