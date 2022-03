Il fulcro dell’acceso confronto tra Flavio Insinna e Arisa viene allo scoperto grazie alla testimonianza di un’altra protagonista dello show.

A un mese esatto di distanza dal primo appuntamento 2022 con Milly Carlucci e il suo show musicale di Rai Uno, de “Il Cantante Mascherato“, un saliente aneddoto ha attirato l’attenzione dei suoi telespettatori. Durante la puntata trasmessa in onda nella serata di ieri, venerdì 11 marzo, alcuni dei momenti clou di questa terza edizione sarebbero venuti allo scoperto.

Grazie a un inatteso retroscena, proveniente da dietro le quinte della trasmissione, e confessato più tardi nella sua interezza da una delle presenti in scena, il teatrino ha adibito a suoi protagonisti, in primis, lo storico volto della rete. L’attore e conduttore romano Flavio Insinna. Presentatosi, stavolta, in un “acceso duello” con la cantante e attuale imprevedibile icona pop di origini genovesi, Arisa.

Flavio Insinna: diverbio con Arisa nel fuori onda, la scintilla tra i due non passa inosservata

A raccontare le dinamiche di tale confronto, a quanto sembrerebbe per nulla passato inosservato, sarebbe stata la conduttrice, in quel momento presente in studio, Caterina Balivo. La puntata avrebbe, infatti, già segnato sin dai suoi primi istanti concentrando l’attenzione su un inarrestabile battibecco tra i due volti dell’avanspettacolo tutto italiano.

I due giudici, Arisa e Insinna si sarebbero perciò trovati, dal primo momento in disaccordo su una questione riguardante lo show. Per poi tergiversare in fretta, anche su questioni più personali, nelle pause della messa in onda.

La trasmissione non avrebbe di certo stentato di fronte all’accaduto, arrestando il suo conseguimento, ma “nel frattempo Arisa litiga dall’inizio della serata con Flavio Insinna“, ha fatto notare schiettamente la Balivo. A segnalare, nel mentre, ai telespettatori da casa la perpetrazione del battibecco sarebbe stata, in ultimis e questa volta a telecamere accese, la ferma richiesta posta da Arisa alla conduttrice.

La cantante ha esplicitamente fatto notare alla Carlucci quale fosse, probabilmente per placare la situazione, il suo desiderio. Ovvero, di potersi sedere distante da Flavio per la restante evoluzione della serata. La conduttrice ha risposto ammiccando alla collega ma ridendo sonoramente. Il che non è, però, servito ad ammorbidire la tensione né a spegnere la nascente scintilla.