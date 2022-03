Floriana Secondi chi è? Tutto sulla opinionista dell’Isola dei Famosi

Isola dei Famosi: Floriana Secondi è pronta a partire per questa entusiasmante avventura. Il suo primo reality dopo la sua prima esperienza al Grande Fratello

Chi non conosce Floriana Secondi? È stata la terza vincitrice del Grande Fratello, e di certo non poteva essere altrimenti. All’interno della casa più spiata d’Italia, la giovane ragazza di Roma, con la sua umiltà e la sua spontaneità riuscì a conquistare i telespettatori che decisero di portarla fino alla vittoria. Da allora è diventa una vera e propria icona.

Floriana, dopo il Grande Fratello, ha deciso di non fare più reality. Nonostante la sua popolarità non si è mai spenta nel tempo, ha intrapreso una vita normalissima senza mai tradire se stessa, e proprio per questo è rimasta nel cuore della gente che l’ha vista esordire oramai una ventina d’anni fa nel programma di Canale Cinque. Dunque, Ilary Blasi l’ha voluta fortemente per questa seconda edizione di fila che condurrà del programma più seguito della primavera.

Isola dei Famosi, Floriana Secondi è una dei nuovi concorrenti del cast

In questi anni, l’abbiamo vista partecipare spesso come opinionista nei salottini di Barbara d’Urso. Il suo modo di esprimersi e la sua sincerità è sempre stata molto apprezzata dal web, motivo per cui c’è tanta attesa per questa sera. Cosa succederà? Be’, molto semplice: Floriana partirà per la magica esperienza de L’Isola dei Famosi.

Proprio ieri, Ilary Blasi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato alla sua amica di essere molto curiosa proprio di vedere Floriana. “Lei ha vinto il Grande Fratello tanti anni fa ma non ha più partecipato ad un reality, sarà bello vedere come sarà adesso da grande, dopo tutto questo tempo“.

Floriana è molto entusiasta e carica per questa nuova avventura. Questa sera, su Canale Cinque, avremo modo di rivedere in un reality dopo così tanti anni la nostra Floriana. Un evento più unico che raro.