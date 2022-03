Belen Rodriguez è riuscita a conquistare il cuore di tutti, con la sua bellezza e la sua simpatia il pubblico ha imparato a conoscerla sotto ogni aspetto.

Nel tempo anche la sua famiglia è arrivata al centro dell’attenzione mediatica: dalla sorella Cecilia al fratello Jeremias. Entrambi hanno partecipato ad una edizione del Grande Fratello Vip ed anche all’Isola dei Famosi.

Della famiglia Rodriguez si può dire che la prima cosa che salta agli occhi di tutti è la bellezza, caratteristica appartenente a tutti loro. Merito di questo va dato ai genitori dei tre fratelli, Gustavo Rodriguez e mamma Veronica. I due si sono conosciuti e innamorati in Argentina e da questa storia romantica, sono nati Belen Cecilia e Jeremias. Prima che la figlia maggiore avesse il successo ottenuto in Italia, Gustavo era un pastore della Chiesa Angelica ma ha sempre avuto una grande passione: quella per la musica. Abbiamo visto in diverse occasioni infatti, Belen e suo papà al Maurizio Costanzo Show, esibirsi in duetti romantici e pieni di sentimento.

Jeremias e Gustavo Rodriguez, una delle coppie dell’Isola dei Famosi 2022

Grazie alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, papà Gustavo ha deciso di mettersi in gioco partecipando a coppia con il figlio Jeremias. Fino ad ora i genitori di Belen hanno sempre scelto di non essere al centro dei riflettori ma di dedicarsi alla famiglia e ai nipotini, Santiago e Luna.

Questa volta però, Jeremias e Gustavo hanno unito le proprie forze per prendere parte a questa nuova avventura che di sicuro rafforzerà il loro rapporto. Avremo modo di conoscere più a fondo Gustavo Rodriguez, la sua storia e le sue radici, sicuri che arriveranno per i telespettatori tante emozioni. Come in ogni edizione, i familiari vengono invitati in studio per mandare messaggi motivazionali ai naufraghi attraverso i collegamenti e anche quest’anno è stata organizzata così la trasmissione. Vedremo quindi le sorelle Belen e Cecilia durante le puntate e perché no anche mamma Veronica, l’unica della famiglia che ha sempre deciso di esporsi il meno possibile agli occhi del pubblico.

