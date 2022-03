Laura Pausini presenta al pubblico una versione esclusiva del brano “Scatola”, eseguito per la prima volta in una veste del tutto nuova

Per Laura Pausini continua la promozione dell’ultimo singolo, “Scatola“, tratto dal docufilm che uscirà in esclusiva su Prime Video il 7 aprile. L’artista ha condiviso sui social media un’esibizione speciale rilasciata per il programma televisivo brasiliano “Altas Horas“.

Un video inedito diretto e montato da Paolo Carta che vede la cantautrice esibirsi con una magica Roma a farle da sfondo. Un contenuto trasmesso in Brasile dove Laura Pausini è particolarmente seguita e apprezzata e al quale ha voluto dedicare la versione acustica del brano.

“Scatola”, per la prima volta in versione acustica: il VIDEO della magica esibizione

Torna a esibirsi dal vivo, seppur in un contesto inusuale, Laura Pausini che ha voluto condividere sui social il video della sua performance. “Ieri sera ho cantato per la prima volta una speciale versione acustica di “Scatola” in collegamento da Roma per il Brasile per ‘Altas Horas’, condotto dal mio grande amico Serginho Groisman“, scrive. “È stato bellissimo poter rivedere i miei musicisti e cantarla in questo modo” aggiunge la cantante.

Arrivano poi i ringraziamenti a Paolo Carta per la direzione, a Walter Chiapponi per l’outfit indossato durante le riprese e a tutte le persone che le hanno permesso di realizzare questa “speciale esibizione”.

La versione acustica di “Scatola” arriva a tre settimane dall’uscita di “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti“, il film in cui l’artista si racconterà come forse mai avvenuto prima d’ora. “Quasi trent’anni di carriera, di esperienze incredibili, ma cosa avrei fatto se non avessi vinto Sanremo?“, il pubblico avrà modo di conoscere la risposta a questa domanda proprio attraverso le immagini del documentario.

Laura Pausini porterà i fan a conoscere aspetti inediti della sua vita, presentando loro un altro lato della sua personalità. “Due Laura, due vite parallele, o forse una sola“, sottolinea, presentando il poster ufficiale e il trailer che rivela in esclusiva alcuni momenti del film.