L’Eredità è un appuntamento fisso di Rai1, un programma stimolante e coinvolgente per il pubblico che da tanti anni gli è profondamente affezionato.

Diversi sono stati conduttori che nel tempo si sono passati il testimone dal grande Fabrizio Frizzi, ricordato sempre con amore, a Carlo Conti, Amadeus e attualmente a Flavio Insinna.

Sette sono i concorrenti che partecipano alla gara, prestandosi a diversi giochi dove a fine partita uno di loro viene eliminato. Si parte dagli abbinamenti, poi al Cambia-Aggiungi- Leva, I Fantastici Quattro, I Paroloni, Il Triello, I due Passi ed infine la Ghigliottina dove a partecipare è solo uno dei sette concorrenti iniziali. Il montepremi in palio raggiunge davvero somme altissime, una ragione in più per chi è in gara, per impegnarsi il più possibile e aggiudicarsi alla fine quell’ambita cifra. Ma non è finita qui, perché i concorrenti attraverso la loro preparazione, posso far in modo che a quella cifra di partenza, se ne accumulino delle altre fino ad arrivare a numeri stellari.

Il fenomenale record di Massimo Cannoletta all’Eredità è stato battuto?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Fisico mozzafiato”: Sara Croce, la tutina aderente stuzzica l’immaginazione. Panorama da infarto – FOTO

Massimo Cannoletta è un ex campione dell’Eredità che ha lasciato il segno nel programma in quanto è stato capace di realizzare un record strabiliante, vincendo 280000 euro. La sua bravura durante il programma è stata notata da tutti diventando così noto al pubblico italiano e non solo agli affezionati al programma. Il campione è famoso anche per il numero di puntate in cui ha preso parte, ovvero trentadue.

Massimo Cannoletta non è stato mai battuto da nessuno ma ha deciso di per se di abbandonare il programma. L’Eredità continua ogni sera ad ospitare nuovi concorrenti e per adesso il record di Cannoletta non è stato ancora battuto, bisognerà partecipare a più di trentadue puntate e soprattutto vincere una somma più alta di quella di Massimo. Il programma in questione, richiede una preparazione culturale molto affinata e non sempre è semplice indovinare tutte le domande. Attendiamo quindi l’arrivo di un nuovo campione in grado di stabilire un nuovo record.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ambra Angiolini e quell’amore bello ma fugace: la gioia dopo la crisi