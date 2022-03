“Millevoci”, il significato del singolo di Albe: da “Amici” al disco d’oro

Albe, allievo della scuola di “Amici”, torna a presentare sul palco del serale il suo singolo: “Millevoci”. Scopriamo il significato del brano

Entrato nella scuola di Amici a settembre 2021, il giovane Albe continua la sua scalata alla vittoria finale. Tra gli allievi ammessi al serale, il cantante si è esibito nel corso della prima puntata con il singolo presentato all’ingresso del programma: “Millevoci“.

Componente della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, Albe ha portato sul palco il brano con il quale si presentò alle audizioni. Si tratta di una canzone scritta dal giovane che prima del talent aveva già avuto modo di pubblicare alcuni inediti sulle piattaforme digitali. Grazie all’esposizione ottenuto con il programma di Maria De Filippi, “Millevoci” ha superato oggi i 10 milioni di stream su Spotify.

Il significato di “Millevoci”: il singolo di Albe certificato disco d’oro

Alberto La Malfa, in arte Albe, attirò immediatamente l’attenzione per la somiglianza estetica che lo accomuna tuttora a Sangiovanni, ex allievo della scuola e oggi artista emergente di successo. Tuttavia durante il suo percorso all’interno della scuola è riuscito a distinguersi anche grazie ai suoi inediti, che hanno sempre coinvolto il pubblico.

Proprio grazie a “Millevoci” Albe ha potuto celebrare la conquista del suo primo disco d’oro, ottenuto per aver raggiunto e superato le 50.000 vendite. Un traguardo importante per il giovane che nel singolo canta il desiderio di tornare tra le braccia della persona amata, apparentemente distante. “E non mi importa / Sono fuori rotta / Ma non c’è una mappa / Che mi riporta da te / Mille voci cantano di noi / Mille voci parlano di te” sottolinea nel brano.

Una dedica d’amore in cui dichiara alla propria amata di apprezzarla esattamente com’è e di non volerla cambiare per nulla al mondo. “Ma non conta se / Poi non è facile / Ma tu sei fragile così / Tu mi piaci così / Come sei fatta“, canta Albe coinvolgendo il pubblico del serale di Amici che risponde a gran voce accompagnandolo nell’esibizione.

Oltre a “Millevoci” il cantante ha presentato nel corso delle puntate del talent anche i singoli “Così Bello“, “Prima di te” e “Giravolte“.