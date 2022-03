Un senzatetto di 46 anni è stato trovato morto nel riparo di fortuna che aveva allestito presso un centro commerciale a Modena. Sul posto la polizia ed i soccorsi.

Forse colpito da un malore mentre dormiva in un riparo di fortuna presso il centro commerciale Sacca di Modena. Sarebbe morto così un senzatetto di 46 anni, ritrovato questa mattina senza vita.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un amico con cui la vittima condivideva il riparo. Il clochard al risveglio avrebbe chiamato il 46enne che, però, non dava segni di vita. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ai quali non è rimasto che constatare il decesso dell’uomo. Indaga la polizia.

Modena, senzatetto trovato morto in un riparo di fortuna presso un centro commerciale: ipotesi malore

Tragedia nella mattina di oggi, lunedì 21 marzo, a Modena. Un senzatetto di 46 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato privo di vita nei pressi del centro commerciale Sacca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambina ucraina travolta e uccisa da un’auto: era arrivata in Italia pochi giorni fa

L’uomo, secondo quanto riferiscono i colleghi della redazione di Modena Today, aveva trovato riparo vicino ad una balaustra del piano superiore del centro commerciale, insieme ad un altro clochard. Quest’ultimo, stamane, una volta svegliatosi, si sarebbe accorto che l’amico non dava segni di vita ed avrebbe lanciato l’allarme per poi scappare e far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono state inviate un’ambulanza ed un’automedica del 118 con a bordo l’equipe medica del 118. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari per il 46enne era ormai troppo tardi: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trovato cadavere di una donna fatto a pezzi: indagini in corso

Intervenuti anche gli agenti di Polizia del capoluogo di provincia emiliano che si sono occupati degli accertamenti e stanno indagando. Dai primi riscontri, scrive Modena Today, il senzatetto potrebbe essere deceduto a causa di un malore improvviso che lo avrebbe colto durante la notte, ipotesi ancora da confermare.

A far chiarezza potrebbero essere i successivi esami che l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire sulla salma nelle prossime ore.