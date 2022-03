Dopo aver annunciato il suo tanto atteso ritorno, un particolare insolito viene subito notato con perplessità dai fan di Vanessa Incontrada.

Si chiude un sipario importante per l’attrice, classe 1978, Vanessa Incontrada. Ma se ne apre subito un altro. Cosa stanno combinando, in questo inizio di primavera 2022, la bellezza naturare e il talento spumeggiante della nata sotto il segno del Sagittario? Scopriamolo adesso insieme attraverso al sua ultima dichiarazione.

Indimenticabile complice di Claudio Bisio, sul piccolo schermo, nello show serale di “Zelig” per ben sette annualità consecutive, Vanessa ha conquistato senza sforzo il pubblico della penisola. Sin dai suoi esordi nel mondo della moda alla fine degli anni 2000. Molto attiva attualmente anche per la pubblicità e per il teatro, Vanessa è stata anche più volte protagonista sul grande schermo di emozionanti storie. Lo stesso vale per le serie tv. Fra queste si può citare “Fosca Degli Innocenti“, inaugurata in questa annualità e già in lavorazione per la realizzazione di una seconda stagione.

“Perché quella faccia?” Vanessa Incontrada il ritorno che tutti aspettavano: “questo è amore” – FOTO

“Torno da voi“, scrive con tanto di cuoricini l’attrice in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram. Finalmente, dopo un “viaggio meraviglioso“, quello della sua ultima tournée con “Scusa Sono In Riunione“, Venessa è tornata con ufficialità alla sua routine quotidiana. Nel frattempo, però, un insolito dettaglio attirerà l’attenzione dei suoi follower.

“Questo è amore“, risponderà inizialmente una delle sue fan di risposta allo scatto. L’immagine raffigura in primo piano, sulla destra, l’attrice di origini spagnole. E, sulla sinistra suo figlio, Isal, di tredici anni. Al centro, uno dei teneri esemplare di Golden Retriever da tempo entrati a far parte integrante della famiglia. Vanessa ha infatti ben tre cani nella sua vita.

Gina, la più piccola e di recente approdata in casa Incontrada. E poi, ovviamente, i bellissimi Rocky e Zelig.

“Che faccia triste però…“, osserverà un secondo utente, tentando di farsi largo tra i numerosi interventi, seppur di diversa natura, ricevuti all’istantanea. “Perché?“, chiederà ancora un ultimo.

La risposta potrebbe sembrare banale, o molto complessa, a una prima occhiata. Resta, ad ogni modo, il dubbio sotteso. Nessuna risposta finora dall’attrice. Sarà, forse, la stanchezza per la lunga tournée?