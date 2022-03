Gli anni ’80 e ’90 sono stati invasi da una serie di spot tormentoni, trasmessi dalle emittenti televisive. Molti di questi sono diventati iconici. Riesci a ricordali tutti? Ti sfidiamo

All’inizio degli anni ’90 la Mulino Bianco, azienda che produce prodotti da forno, biscotti e merendine di proprietà di Barilla, mandò in onda una serie si spot dal titolo “La Famiglia del Mulino”.

Protagonista delle varie pubblicità era la classica famiglia media italiana composta dal padre Federico (giornalista), la madre Giulia (insegnante elementare), i loro due figli, Andrea e Linda, e infine il nonno. Sono il prototipo del “nucleo perfetto” che decide di vivere in una dimensione più serena trasferendosi in campagna. Lo spot dedicato al famoso Tegolino (golosa merenda composta da soffice pan di spagna farcita da crema al cioccolato) rimarrà nella storia; nelle immagini appare una dolcissima ragazzina destinata a diventare un’attrice di talento, oggi famosissima. La riconoscere dal video in alto?

Spot del 1993 del Tegolino: chi è la bambina del video diventata una celebre attrice

