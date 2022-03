Benedetta Parodi, l’outfit per l’inizio di primavera incanta il web. La conduttrice sceglie i pantaloni bianchi ed esibisce un fisico incredibile

Alla soglia dei 50 anni, Benedetta Parodi è un intramontabile simbolo di femminilità destinato a non passare mai. Amatissima per le ricette che regala al suo pubblico, contraddistinte dalla semplicità che non rinuncia mai al gusto, è apprezzata anzitutto per la sua spontanea simpatia.

Una passione, quella per i fornelli, che la accompagna anche dal punto di vista professionale dal 2008, anno in cui inizia a condurre la celebre rubrica “Cotto e Mangiato“, ben prima dell’arrivo dei food influencer. Raggiunge un successo impensato, tanto da condurre diversi altre trasmissioni di cucina, fino al talent show più seguito della pasticceria: “Bake off Italia”.

Attualmente impegnata come conduttrice radiofonica al programma “Benedetta domenica” di Radio Capital, la presentatrice è molto attiva sui social, dove vanta numerosi followers. Piatti scenografici, scatti di coppia insieme all’amato marito Fabio Caressa, ma anche immagini della sua attraente presenza: la condivisione è molto importante.

Di questa categoria fa parte l’ultimo post pubblicato da Benedetta Parodi, in una serie di scatti dell’outfit perfetto per una primavera all’insegna dell’eleganza.

Benedetta Parodi: eleganza e fascino

Molto stimata per la professionalità che dimostra in ogni avventura che caratterizza la sua carriera, il segreto del successo di Benedetta Parodi risiede proprio nella semplicità che lascia trasparire ai fan. Un punto di riferimento per ogni appassionato di cucina, al quale fornisce ispirazioni ricercate, ma senza difficoltà di esecuzione.

Molto presente sui social, dimostra di avere uno stile di vita genuino, che condivide insieme al marito telecronista Fabio Caressa e i loro tre figli. Non mancano tuttavia scatti fashion che ama condividere con gli utenti, per i quali rappresenta anche un modello di stile. Proprio come nell’ultimo post pubblicato su Instagram, dove in una serie di scatti sfoggia l’outfit che dà il benvenuto alla primavera.

Una proposta di tendenza, per esordire con raffinatezza in questa stagione, senza rinunciare alla comodità del casual. La conduttrice indossa infatti i pantaloni bianchi, ideali per la sua perfetta fisicità, dal modello pinocchietto che evidenzia le caviglie.

Abbina i sandali neri con tacchi alti, in pendant con la blusa smanicata, valorizzata dalla decorazione in oro. Seduta sulle scale esibisce il suo charme, sorride alla fotocamera e incanta il web con il suo elegante fascino: “Una donna da sogno“, “Bellissima come sempre“, “Sei stupenda“.