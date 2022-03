Carlotta Mantovan. La conduttrice televisiva e vedova del compianto Fabrizio Frizzi ha trasmesso alla loro figlioletta una passione. Le immagini sui social parlano chiaro

Le generazioni più giovani probabilmente ricorderanno a malapena qunato Fabrizio Frizzi sia stato legato al concorso di “Miss Italia”. Lo ha condotto, infatti, per ben quindici anni consecutivi (dal 1988 fino al 2002) per poi riprenderne le redini le ultime volte nel 2011 e nel 2012.

Possiamo affermare senza dubbio alcuno che sia stata l’edizione del 2001 quella a cui era più affezionato. Venne vinta da Daniela Ferolla ma in seconda posizione, abbinata al numero 6 e alla fascia di Miss Veneto, arrivò Carlotta Mantovan. Quella giovane ragazza fu destinata a cambiare per sempre la vita del celebre presentatore Rai. Frizzi era già separato dalla prima moglie, Rita Dalla Chiesa, dal 1998. Galeotta fu la gara di bellezza; i due intrapresero una lunga relazione per poi convolare a nozze il 4 ottobre 2014. L’anno precedente hanno dato il benvenuto alla loro unica figlioletta, Stella.

Carlotta Mantovan: la passione condivisa con la piccola Stella dona a entrambe immensa gioia

Purtroppo il destino di questa bella famiglia ha riservato loro un percorso infausto, tra i più tristi. Com’è noto, Fabrizio Frizzi è deceduto il 26 marzo 2018. Tra pochi giorni ricorrerà il quarto anniversario di questo evento tragico.

Alla fine del 2017 il presentatore venne colto da una lieve ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata del famoso quiz show “L’Eredità”. Ritornò al suo lavoro sul piccolo schermo poco dopo. Purtroppo, cinque mesi dopo le sue condizioni subirono un peggioramente improvviso. Venne ricoverato per emorragia cerebrale e si spense in ospedale all’età di 60 anni.

Fabrizio Frizzi era un professionista di eccelso valore, promotore di uno stile garbato di fare televisione, sempre signorile, educato, simpatico e sorridente. Ha lasciato un vuoto incolmabile che difficilmente potrà essere colmato.

Il suo spirito era talmente genuino da essere evidente che la sua immagine pubblica non differisse da quella privata. Per la moglie e tutti gli amici che gli hanno voluto bene la sua perdita è ancora un duro colpo da digerire.

É rimasta Carlotta Mantovan a vegliare sapientemente sulla loro piccola Stella e a proteggerla dagli obiettivi indiscreti di paparazzi e curiosi. Ha affrontato anche lei un percorso televisivo, apparendo su Rai3 al fianco di Michele Mirabella nel programma “Tutta Salute” e a “Portobello” con Antonella Clerici.

A quanto pare ha deciso di allontanarsi dal clamore mediatico facendo un grosso passo e decidendo di trasferirsi in Francia.

Tuttavia, non ha abbandonato la sua passione più grande che ha trasmesso alla sua bambina: quella per la natura e per gli animali, in particolare i cavalli. Fare equitazione la rimette in pace con il mondo; il suo profilo Instagram è colmo d’immagini in sella a questi straordinari e nobili esseri viventi. Fabrizio Frizzi sempre nel cuore.