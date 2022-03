Urla in un appartamento, poi la macabra scoperta: donna trovata morta

Omicidio all’interno di un appartamento a Cologno Monzese (Milano), vittima una donna di 61 anni: i sospetti degli inquirenti si concentrano sul figlio.

Erano le 4:30 di stamane, martedì 22 marzo, quando i residenti di uno stabile di Cologno Monzese (Milano) in via Bergamo avrebbero udito urla provenienti dall’interno di un appartamento del palazzo. Immediata la chiamata alle Forze dell’Ordine che sopraggiunte sui luoghi avrebbero effettuato una macabra scoperta.

All’interno dell’abitazione da cui i vicini avevano avvertito potesse esserci registrata una violenta lite, il corpo di una donna di 61 anni è stato rinvenuto privo di vita in camera da letto, riverso in una pozza di sangue. Presenti anche i figli, un giovane di 28 anni e due gemelle di 24.

Ad una prima ispezione cadaverica i militari avrebbero riscontrato diverse ferite da arma da taglio su sterno ed addome. A supporto dei colleghi, sarebbe poi stato contattato il Nucleo Investigativo di Milano ed il medico legale, le cui attività sono ora coordinate dalla Procura di Monza.

Ad una prima ispezione cadaverica i militari avrebbero riscontrato diverse ferite da arma da taglio su sterno ed addome. A supporto dei colleghi, sarebbe poi stato contattato il Nucleo Investigativo di Milano ed il medico legale, le cui attività sono ora coordinate dalla Procura di Monza.

All’interno dell’abitazione erano presenti anche i figli della vittima: un ragazzo di 28 anni e due gemelle di 24. Ed è proprio sul primo che si starebbero concentrando le indagini. Per gli inquirenti la 61enne potrebbe essere stata uccisa proprio dal membro della sua famiglia.

Il giovane attualmente si troverebbe ricoverato in ospedale per alcuni accertamenti avendo dichiarato di soffrire di cuore. Sarà sentito nelle prossime ore. Stesso avverrà per le sorelle -entrambe affette da problemi psichici- che invece verranno ascoltate in audizione protetta.

Le indagini si concentrano, dunque, sul delitto familiare. In corso accertamenti per verificare se in passato, tra le mura domestiche, si erano registrati in passato episodi di violenza.