Federica Nargi è stata tra le veline di Striscia la Notizia più amate in assoluto. In coppia con Costanza Caracciolo, le due ragazze hanno ricevuto un grande successo.

Tutto è iniziato ad una selezione per diventare Velina, Federica ha conosciuto Costanza in quell’occasione e essendo state scelte alla fine insieme, sono diventate colleghe e amiche nella vita, condividendo vacanze estive e giornate di shopping.

Da oltre dieci anni, nella vita di Federica c’è un grande amore, Alessandro Matri. Una coppia innamorata che condivide insieme il percorso più emozionante e difficoltoso della vita, quello di genitore. Federica e Alessandro hanno due meravigliose bimbe, Sofia e Beatrice e spesso postano sui loro social, momenti vissuti nella loro casa tutta la famiglia insieme. La loro storia d’amore ha in tutti questi anni fatto sognare i fan che guardandoli, sperano di poter vivere una favola come quella capitata a loro due. La velina e il calciatore, si dice essere la coppia scontata che si forma nel mondo dello spettacolo per ottenere copertine di giornali e attenzione mediatica, ma Federica e Alessandro hanno sfatato questo mito, amandosi a distanza di anni ogni giorno di più.

Federica Nargi continua ad essere tra le veline più amate dal pubblico

Federica condivide molto spesso le sue foto su Instagram interagendo in maniera costante con i suoi follower. L’ultimo scatto continua a confermare quanto la sia bellezza sia abbagliante per tutti.

Vestitino bianco a pois neri stretto e sensuale con le spalle nude ed una scollatura importante. Capelli lisci che accarezzano il collo scoperto e un paio di occhiali da sole grandi e scuri. Come sempre, ogni abito indossato dalla Nargi viene risaltato dal suo aspetto fisico ed il bianco in questo caso risalta la sua carnagione rendendola ancora più bella. Federica Nargi è la dimostrazione che una mamma può e deve prendersi cura di se stessa per riuscire ancor meglio ad essere un buon genitore per le sue piccole.

